“Este es mi último video”: Naya Fácil alarma a sus seguidores tras ingerir pastillas y despedirse en redes

La influencer chilena Naya Fácil, conocida por su activa presencia en redes sociales, generó una ola de preocupación entre sus seguidores luego de compartir un perturbador mensaje de despedida la mañana de este miércoles. A través de su cuenta de Instagram, la joven publicó un video en el que, con una voz apagada y visiblemente afectada, expresó: “Este es mi último video, antes de morir”.

En el clip, Naya Fácil se muestra en un estado somnoliento y se le observa ingiriendo una cantidad indeterminada de pastillas, lo que alarmó de inmediato a su comunidad de seguidores. Con un simple “Perdón”, la influencer intentó cerrar lo que parecía ser una despedida final.

En otra storie, en medio de susurros, se dirigió a su hermana con un mensaje lleno de tristeza: “Hermana, te quiero mucho, todo lo que hice, lo que hice por ti, pero no soy suficiente para nadie”.

La situación continuó agravándose cuando Naya Fácil compartió otros videos donde se le veía recostada en su cama, claramente afectada por los fármacos. “Lo único que quiero que sepan, es que realmente lo intenté...”, comentó en otro de sus mensajes.

Cabe destacar que no es la primera vez que Naya Fácil comparte un mensaje de este tipo en sus redes sociales. En marzo pasado, tras su abrupta salida del reality Ganar o Servir, la influencer dejó un mensaje similar: “Adiós que no se les olvide nunca que yo traté de pedir ayuda”. En esa ocasión, también expresó su frustración al sentir que su pedido de auxilio no había sido tomado en serio.

Reacciones

Como era de esperar, esto llevó a sus seguidores a inundar las redes sociales con mensajes de preocupación y apoyo.

“Espero que estés bien y que tu hermana esté contigo”, “Naya, por favor busca ayuda, no pasa nada por no estar bien”, y “Que alguien avise cómo está Naya”, fueron algunos de los mensajes que rápidamente comenzaron a aparecer en su última publicación.

Sin embargo, también hubo quienes criticaron el actuar de la influencer, cuestionándose si lo hacía por likes, seguidores o simplemente morbo.