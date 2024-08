“Y hasta capaz no se case”: Faloon Larraguibel lanza directa advertencia a Karol Lucero para que no siga hablando “cosas que no corresponden” sobre ella

Una directa advertencia lanzó la conductora de televisión y participante del reality show de Canal 13 “¿Ganar o Servir?”, Faloon Larraguibel a su expareja, Karol Lucero, al señalarle que no siga hablando cosas de ella, porque de lo contrario contará públicamente cosas que podrían perjudicarlo y que “hasta capaz no se case”.

Todo ocurrió durante la grabación del podcast de Botota Fox realizada con público en el bar Teatro Fiebre, donde Faloon fue consultada sobre los recientes dichos de Karol Lucero -también conocido como Karol Dance-, contra el fallecido Felipe Camiroaga.

“Yo creo que a él le gusta que lo funen”, dijo en ese momento Botota Fox, ante las pifias del público al mencionar a Karol Lucero, mientras que Faloon Larraguibel pese a decir que no quería hablar mucho de él, apuntó algunas cosas.

“Ya no se puede desfunar...”

Ahí fue cuando Faloon Larraguibel se fue con todo, comentando sobre los dichos de Karol Dance sobre Felipe Camiroaga que “ya no se puede desfunar, entonces que mas podí hacer, te funai más no más, o sea, hablando de alguien que ya no está acá. Además él, que yo creo que es el más egocéntrico que hay, hablando de una persona que en verdad no está...”, señaló.

Luego sí que Faloon se fue con todo asegurando ante los aplausos del público que “hay muchas cosas que me gustaría decir, pero no la voy a decir, no porque ya sería darle pie para que siguiera hablando, yo comenté en el reality varias cosas que habían pasado cuando terminé mi relación con él, cosas como que yo estaba desesperada por tener hijos con él y que por eso había terminado conmigo, cosa que no es cierto porque yo terminé con él y después de años conocí a mi exmarido y ahí recién quedé embarazada, entonces es una mentira”.

Finalmente, lanzó una advertencia puntualizando que “me ha metido en muchas cosas que me gustaría aclararlas, pero lo dejaría mucho más mal, por eso, no vale la pena, pero si sigue hablando cosas que no corresponde, voy a tener que decirlas, y hasta capaz no se case”, cerró enfática Faloon Larraguibel sobre Karol Lucero.