Mirna Schindler en picada: Arremetió contra Max Luksic y criticó a Mega por despido de Paulina de Allende-Salazar

Fue en el programa Toda va estar bien de Vía X donde Mirna Schindler prendió el ventilador y se lanzó en picada contra su exempleador Max Luksic, quien tras dejar su cargo como director ejecutivo de Canal 13 anunció su candidatura como alcalde de Huechuraba. Además, la periodista criticó a Mega, por el despido de Paulina de Allende-Salazar tras hablar de “pacos” en vez de carabineros.

En primer lugar, señaló su paso por la casa televisiva “fue ingrato, sufrí traición, maltrato laboral de personas que nadie se lo imaginaría. Yo tuve que demandar a Canal 13 para que me pagaran dos sueldos completos. Te despiden de la noche a la mañana, después de que te dijeron que no te iban a despedir”, comentó.

Además, de eso, se refirió al exmandamás de la señal, asegurando que no le cree respecto a sus intenciones de convertirse en alcalde.

“No le creo nada. Yo creo que él pensó: ‘cuál es el juguete nuevo’, y el juguete nuevo se llama ‘elección de Huechuraba’, lo veo así. Para mí una persona que no cumple su palabra, no puede ser un buen político. Cuando tú dices que lo que dijiste, no lo dijiste, cómo puede ser un buen político, cómo puedes decir yo soy la generación del recambio en materia política”, arremetió.

Mirna Schindler critica a Mega

Tras ello, abordó la ingrata situación que vivió su amiga y colega Paulina de Allende-Salazar, cuando fue desvinculada de Mega.

“Con la chica nos unen muchas características de personalidad, pero su salida de Mega... ojo, mi salida de Canal 13 no se parece en nada a lo que le pasó a ella. A ella la despidieron al aire”, dijo recordando cómo se gestó el despido.

“La chica va de camino al canal y tenemos a los conductores del matinal diciendo: ‘Las declaraciones de Paulina de Allende-Salazar no corresponden...’. Es de una falta de cuidado y consideración, por haber dicho ‘paco’, y en el contexto que haya sido”, recalcó.

Finalmente, realizó una crítica del trato desigual que reciben las mujeres, en comparación con sus colegas hombres.

“Yo no tengo ninguna duda que en este país, por ser hombre, tienes ventajas que no tenemos las mujeres. En todos los medios de comunicación donde hay duplas, en la mayoría de los casos, el hombre siempre gana más que la mujer”, lamentó, consignó La Cuarta.