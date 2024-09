JP Cretton recuerda la prueba más difícil que enfrentó animando Calle 7: La muerte de Felipe Camiroaga

El día 2 de septiembre del 2011, hace 13 años atrás, el periodista Jean Philippe Cretton cargó sobre su joven espalda la responsabilidad de dar a conocer la trágica noticia tras la muerte de Felipe Camiroaga y los otros 20 tripulantes que viajaban a Juan Fernández.

Fue durante la emisión de Calle 7 que el animador tuvo que interrumpir el programa para confirmar la noticia que ya había paralizado a casi todo el país y que sabían desde antes.

“Nos enteramos como a las tres de la tarde. El programa empezaba a las seis de la tarde y estábamos teñidos de harta tensión. Entonces estábamos muy complicados, porque el programa tenía un tono festivo y como canal, donde trabajaba Felipe, si íbamos a dar la información tenía que ser bien concreta”, recordó el animador en conversación con Publimetro.

Fue así como comenzaron el programa de competencias juveniles, mientras los demás canales daban cuenta de la tragedia. Situación que molestó a los televidentes.

“Era una situación muy incómoda para todos, porque estábamos haciendo Calle 7, pero ya más o menos sabíamos lo que pasaba”.

Fue durante una prueba que tuvo que cortar la competencia para salir con el comunicado oficial.

“Para mí dar la información fue muy complejo, porque había una presión muy grande de la gente que decía ‘cómo están dando Calle 7′ y eso me generaba mucha incomodidad. Y ahí cuando deciden revelar la información me dicen ‘repite exactamente esta información que me van a dar’ y me la empiezan dar de a poco. Por eso me veo muy titubeante en el video”, señaló.

Según recordó Cretton, el ambiente en TVN se convirtió en una tristeza profunda, debido a la figuraba que representaba el animador.

“Fue un remezón muy importante a nivel del canal, considerando que mucho se sustentaba en la figura de Felipe. Lo recuerdo como una situación muy oscura, de mucha pena y angustia generalizada. Tuve la oportunidad de conocer a Felipe, no tanto como quisiera. Siempre quedé con la sensación que me hubiese gustado conocerlo mucho más. A mí Felipe sí me generaba una admiración, que la mantengo hasta el día de hoy”, destacó.

Las anécdotas de Cretton con Camiroaga

Además, desclasificó las dos buenas experiencias que le dejó el Halcón de Chicureo, demostrando una gran generosidad y sentido del humor.

“El día anterior del accidente, el jueves, yo entré a la oficina del productor de Calle 7 y estaba Felipe sentado patas pá arriba, en la mesa y me dice ‘no sabí náh, me acaban de llamar de la gerencia para decirme que de ahora en adelante tengo que hacer yo Calle 7′”, desclasificó, a lo que el exCQC entendió que era una humorada y le respondió de la misma manera.

“Yo le digo ‘oh, hueo...ahora entiendo todo, porque me acaban de llamar de la gerencia para decirme que tengo que hacer yo el Buenos días a todos’ y él me dice ‘te van a quedar grande los ternos’”, recordó con la misma sonrisa de aquella vez.

Pero ese no fue el único gesto de Felipe, puesto que una vez se acercó para felicitarlo en su nuevo rol como animador de Calle 7.

“Cuando Martín se va al 13 y yo asumí Calle 7, en un momento voy caminando por un pasillo y estaba Felipe reunido con la alta gerencia del canal. Y Felipe se sale de esa reunión y me dice ‘hueo...lo estai haciendo la raja, que bueno ver gente joven en el canal que puede proyectarse. Así que sigue dándole’. Y yo quedé para adentro. Que el número uno se salga de una reunión para decirle a un pendejo que lo está haciendo bien, yo dije ‘este es un hueon bacán’”, destacó Cretton, quien ahora vuelve a TVN a cargo de Mi nombre es.