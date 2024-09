“Uno tiene derecho a decir que no”: Renata Bravo contó su versión tras encontrón con periodista de programa de farándula agregando que “no es no”

Asegurando que “uno tiene derecho a decir que no” y que “no es no”, la actriz y comediante Renata Bravo, contó este miércoles 4 de septiembre su versión del encontrón que tuvo con el periodista Tomás Staeding, más conocido como “Tomacito”, del programa de farándula de Zona Latina, “Qué te lo digo”.

Así, en el programa “Desayuno de campeones” de radio La Metro, donde también está Eduardo de la Iglesia y Cristóbal Soto, Renata Bravo se refirió a lo ocurrido indicando que cuando el periodista le dijo que la quería grabar para el programa de Zona Latina, ella de inmediato dijo que no porque “el animador de ese programa me tiene mala históricamente”.

“Me dice ‘soy tomacito, ¿te puedo grabar?’ y yo le pregunto ¿para qué? ‘Para el Que te lo digo’, entonces yo le digo, no, para ese programa yo no voy a dar cuña porque el animador de ese programa me tiene mala históricamente, siempre habla mal de mí, entonces no quiero que hable mal de mí, no quiero que me grabes”, partió diciendo Renata Bravo.

“Uno tiene derecho a decir que no”

Luego, Bravo agregó que “uno tiene drecho a decir que no, es un derecho decir que no cuando no quiere ser grabada. Le dije, no Tomás, no quiero, y así me siguió hasta el auto, le expliqué en buena onda, iba con tu productor de hecho al lado (del programa de Eduardo de la Iglesia), en serio que no quiero y saca el teléfono y empieza a grabar igual, le dije lo que estas haciendo es súper feo y le tapo la cámara, y eso fue todo, incluso el después me pide disculpas”, aseguró.

La actriz terminó contando que luego de haberle tapado el teléfono, conversó con el periodista y que él le pidió disculpas, terminando todo “en buena onda”, añadiendo que estaba de testigo el productor del programa de Eduardo de la Iglesia para el cual acababa de grabar.

“Cuando ya se acabó el tandeo con el teléfono, le dije ‘Tomás esto que tu estás haciendo no se hace, es súper feo, no podí obligar a una persona que no quiere grabar a ser grabada’”, explicó Renata Bravo.

Finalmente cerró diciendo que “yo he aprendido a decir no, no para mi es no, entonces si te estoy diciendo que no quiero que me grabes, es no”.

Por su parte, Eduardo de la Iglesia también dijo estar muy molesto por la situación que se generó y la forma en la que fue abordada en el programa de Zona Latina. “Me molesta mucho, si viviste una situación con Tomás en buena onda, y él te pidió disculpas, después hacer un espectáculo del odio, eso me molesta, por favor, coherencia”, indicó el animador.

El tema se cerró con Renata Bravo hablando directamente al periodista de Qué te lo digo, señalando que “aprovecho de pedirte disculpas a tí Tomás, te pido disculpas porque justo te mandaron, porque yo creo que esto es súper orquestado, te mandaron, porque además me pregunta por la Claudia Conserva, que es un tema súper viejo, entonces lo que querían que me enojara, te pido disculpas si te afectó que te tapara el teléfono, tú me pediste disculpas, pero creo que es el derecho de pedirle a otro que no me grabes”.