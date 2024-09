“El capitán no puede tener a una novia que está en sitios con poca ropa”: Periodista sacó ronchas al opinar de supuesta pareja de Mauricio Isla

Hace unos días atrás en el espacio de farándula Que te lo digo aseguraron que Mauricio Isla había encontrado el amor en la modelo de contenidos para adultos, Alejandra Díaz. Si bien, el futbolista lo desmintió, la noticia llegó hasta los programas deportivos, donde el periodista Cristián Caamaño se mandó un comentario “políticamente incorrecto”.

“Voy a decir algo políticamente incorrecto. Pero a mí me parece que el capitán de la selección chilena no puede tener de novia a una mujer que está en sitios con poca ropa”, dijo en el programa Deportes en Agricultura, ante la desaprobación de sus compañeros.

Ante el rechazo generalizo, intentó explicar sus palabras, pero sin éxito, puesto que el propio Francisco Saagredo consideró que se le “escaparon los enanos”.

“No me parece que el capitán de la selección chilena esté hoy con una mujer que aparece en un sitio...”, insistió, refiriéndose ante “los pelambres...tú tienes que cuidar una imagen como capitán de la selección chilena”, reiteró ganándose el repudio generalizado.

Alejandra Díaz responde a Cristián Caamaño

“Este sujeto está opinando en base a especulaciones, no con una información real, Segundo, me parece una vergüenza en esta época, que a este periodista se le dé el espacio para emitir opiniones tan machistas, misóginas y retrógradas de una mujer. Él está para hablar de deporte y no de espectáculos, porque para eso existen otros programas y paneles de conversación”, criticó en conversación con La Hora.

Además, agregó que “y si fuera cierto o no una relación , lo que no existe. condicionar las capacidades de un jugador por su vida privada y sentimental, habla muy mal de él como profesional. No es primera vez que este tipo emite declaraciones así sobre una mujer. Hace unos años se refirió a Dominique Gallegos. ¿Será que el señor Caamaño tendría algún tipo de inseguridad, que tanto ataca a mujeres?”.

“Llevo mucho años trabajando en plataformas de contenidos. Estuve en playboy TV y ahora en Unlok, y Onlyfans... además, lo que yo haga o en lo que trabaje, no tiene por qué importarle a este señor y mucho menos decirlo de forma peyorativa. En mi experiencia, las personas que tienen este tipo de opiniones tan despectivas y discriminatorias en público en privado hacen todo lo contrario”, sentenció.