“Déjame que te llame, la consentida”: Loreto Aravena y Max Luksic sorprendieron con pie de cueca en Huechuraba

Este sábado 14 de septiembre, el candidato a alcalde de Huechuraba e hijo de uno de los hombres más adinerados de nuestro país, Maximiliano Luksic, inauguró su “fonda móvil”. Esta es una iniciativa del exdirector ejecutivo de Canal 13 para acercar las festividades a los vecinos de la comuna a la que busca llegar al municipio.

“Max con Pebre” se llama la fonda móvil que llegará a diversos sectores de Huechuraba, en donde Maximiliano compite como independiente con el cupo UDI para convertirse en alcalde.

Él subió un video en su cuenta de Instagram que registró la inauguración, y el momento que eligió para inmortalizar fue nada más ni nada menos que un pie de cueca con su pareja de hace años, la actriz Loreto Aravena.

Las diferencias políticas de Loreto y Max

Hace unas semanas, Loreto Aravena estuvo de invitada al programa “Todo va a estar bien” de Vía X, en donde habló de esta nueva incursión en la política de su pareja, Max Luksic.

“Yo siempre he estado metida en política y he tenido un rollo social importante, pero finalmente no he terminado por militar, y estoy como el 80% de las personas, bien desencantadas de los políticos”, contó la actriz.

En esa misma línea, ella destacó que con Max tienen ideologías diferentes, pero eso no significa que sea un tema dentro de su relación. “Somos de ideas distintas, yo soy de izquierda, pero él va con cupo UDI, pero tenemos puntos de encuentro y eso tendrían que hacer todos”, aseguró.

De hecho, reveló que la última pelea por política que tuvieron fue precisamente por el cupo UDI por el que va en Huechuraba. “Iba a ir independiente, la idea era marcar eso, su independencia, tiene ideas de izquierda y de derecha, por eso es un hombre muy de centro, y la discusión fue porque va con cupo UDI”.