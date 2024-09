Iván Torres manda mensaje a sus “enemigos” y aclara a qué hora serán las precipitaciones del 19 de septiembre

De que llueve, llueve, pero ¿en cuánta cantidad?. Esa es la aclaración que realizó el meteorólogo de TVN, Iván Torres, quien aclaró que efectivamente el 19 de septiembre habrán precipitaciones, pero muy escazas y en un horario que no debería afectar las celebraciones de Fiestas Patrias.

PUBLICIDAD

Así lo contó en el matinal Buenos días a todos, donde aprovechó de enviar un mensaje a sus “enemigos”, palabras que para los más suspicaces podría interpretarse como una indirecta hacia sus colegas de los otros canales, como Jaime Leyton de Mega, con quien ha tenido algunas diferencias respecto a los conceptos técnicos del clima.

“Para el día 19 se ven precipitaciones, pero aquí yo me detengo algunos segundos. Yo sé, señor, señora, amigo, enemigos también —sí, también enemigos—, que algunos dejan precipitaciones para el día 19″, señaló.

Pero, aseguró que no serán para preocuparse ni aguarán la fiesta.

“La verdad es que la única precipitación en Santiago va a ser en la madrugada, de forma aislada, un par de milímetros, y en el transcurso de la mañana algunos goterones por el tipo de nubosidad. Eso es en el centro de Santiago, salvo en la precordillera”.

Además, recalcó que “van a ser chubascos durante la madrugada del día 19 de septiembre, en partes de la Región Metropolitana, no en todos los sectores”, consignó La Cuarta.

Allison Göhler lo había advertido

Tiempo atrás, Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, le dijo a Julio César Rodríguez que aún no se puede dar un pronóstico para el 18 de septiembre. “No. ¿Y sabes qué? Lo he visto en algunos GC de otros programas. Insisto. Lo estoy denunciando, porque no me gusta que engañen a la gente, porque uno no puede saber cómo va estar el tiempo en el 18″, dijo.

PUBLICIDAD

Agregó de esta forma que “no hay manera de saberlo, porque nuestro pronóstico puede ser más certero a cinco días. Podemos tener una visualización a 10 días, pero eso puede ser muy cambiante. Para el 18 falta un mes, es imposible”.

Pero Julio César fue más allá haciendo justicia a su estilo. “Son unos chantas”, dijo refiriéndose a los colegas de otros canales, pero su compañera no dio nombres y precisó que no quería pelear con nadie.

“Exageré, disculpen, pero lo que pasa es que está la tentación del periodista de preguntar, pero hay mucho meteorólogo chanta que se ha salvado, porque Chile no es un país estricto”, salió al paso el conductor de ‘Contigo en la Mañana’.

En esta pasada, Allison Göhler, aportó que “también se lo preguntan a gente que no es meteorólogo, entonces hay que tener ojo con eso. Hay personas que son presentadores del tiempo, que no es lo mismo que ser meteorólogo y tener los estudios”.