“Me encanta ser cuico, ser pobre en Chile es muy triste”: Pablo Herrera saca chispas con comentario sobre condición social

Amado por algunos, odiado por otros, Pablo Herrera nuevamente generó una ola de comentarios tras su participación en el programa de política Sin Filtros.

El cantante reiteró su idea de minar todo el desierto para frenar el ingreso irregular de extranjeros al país y cuestionó el proyecto de ley del Presidente Gabriel Boric, respecto al CAE. Pero, lo que también llamó la atención fueron sus palabras respecto a los estratos sociales, reconociendo que prefiere “ser cuico”.

En primer lugar, recalcó que nadie tiene la culpa de nacer en determinado lugar y que sobre sus hombros pesa el estigma ser “cuico”. Aunque reconoce que es una condición socioeconómica que no le molesta ser, puesto ser pobre en Chile “es muy triste”.

“Si parezco cuico, sorry ¡me encanta ser cuico, hueón! ¡Qué bueno ser cuico en Chile, porque sino lo pasas como la raja!. Ser pobre en Chile, como en cualquier país, es muy triste”.

Eso sí, no lo dijo solo por los beneficios que genera tener mayores ingresos, sino que también respecto al trato social.

“La gente te trata pésimo. No como en Argentina, que tú conversas con el taxista y eres un ciudadano a la par. Acá no, acá hay diferencias sociales y yo prefiero estar arriba, prefiero ser cuico que ser gente que está con pobreza. Sorry que lo diga, pero es verdad”, sentenció el cantante.

“Debo más de 60 millones”

Además, respecto al proyecto para terminar con el Crédito con Aval del Estado, dijo no saber “dónde chucha” se sacará el dinero para pagar la deuda.

“El tema del CAE, yo no sé a dónde chucha Boric piensa sacar 11 mil millones de dólares que es lo que vale un año la deuda que hay... ¿de dónde chucha vas a sacar la plata si esa hueá es inviable? no hay cómo. Y yo me pregunto, que yo sigo endeudado en muchos millones de pesos hasta el día de hoy, porque estuve pagando en un momento tres universidades al mismo tiempo ¿tú cachai’ lo que es esa hueá? son más de 2 millones de pesos: yo debo más de 60 millones de pesos”, comenzó diciendo Herrera.

A su vez, en el espacio que conduce el periodista Gonzalo Feito, el compositor chileno cuestionó lo que pasaría con quienes ya han pagado parte de la deuda, como él: “El tema de la condonación lo encuentro súper injusto para personas como yo que tuve que pagar de manera privada... ¿a mí quién chucha me devuelve la plata? todos los millones que todavía sigo pagando. Es súper injusto para quienes, que son muchos, los que se han sacado la mugre por pagar de forma privada para no dejar a sus hijos endeudados.

Por último, enfatizó en que el Mandatorio faltó a la verdad, puesto que señala que es imposible hacerlo sin costo: “Además que es mentiroso: no hay manera de hacerlo gratis. Chile, este es un país en vías de desarrollo y tenemos urgencias; la delincuencia es una urgencia”.