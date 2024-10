“Era como estar en un terremoto todo el tiempo”: Paula Pavic cuenta cómo vivió el huracán Milton junto a Marcelo Ríos

A través de sus redes sociales, Paula Pavic contó cómo vivió el huracán Milton que azotó con fuerza al estado de Florida, en Estados Unidos.

Cabe recordar que el fenómeno climático fue anunciado hace varios días, por lo que las autoridades estadounidenses pidieron evacuar varios sectores costeros. Eso sí, la exesposa del Chino Ríos junto a familia decidieron quedarse en su hogar en Sarasota, no de los lugares más afectados.

Por lo mismo, es que la empresaria actualizó constantemente sobre cómo iba avanzando el ciclón, posteando algunas imágenes de la lluvia y los vientos que estaban pronosticados.

“Traté de grabar, pero no se veía nada en la cámara. Había muchas olas y mucho viento. Se vio harta agua bajo la casa, pero aún no he revisado qué tanto afectó el piso de abajo, porque seguimos sin luz y está muy oscuro aún”, contó mediante su cuenta de Instagram.

“Casi no tengo batería, así que cargaré mi celular y esperaré a que amanezca para darles un nuevo reporte. Pero estamos todos muy bien”, agregó.

Horas más tarde, compartió otros registros de lo que fue el huracán y aclaró que no fue tan terrible como esperaban, aunque nunca había visto algo parecido.

“Así se ve hoy, pero ayer había unas olas y vientos impresionantes. Estuvimos en el ojo del huracán, estaba todo tranquilo... pero una hora después, el agua empezó a entrar muy fuerte, los vidrios se movían mucho, pero la verdad es que estábamos súper tranquilos”, reconoció.

Historia Paula Pavic | Instagram

Historia Paula Pavic | Instagram

“No tuve miedo”

Durante esta mañana, Paula fue contada por el matinal “Buenos días a todos” para dar a conocer cómo pasó la trágica noche junto a sus hijos, revelando que también estuvo acompañada por el extenista.

“Estuvimos hasta como las 00:00 horas en el living, mirando impresionados todo lo que pasaba. Es de las cosas más impresionantes que he pasado acá. He vivido como tres huracanes y este fue fuerte”, admitió en el programa de TVN.

Sin embargo, enfatizó que “la verdad es que no tuve miedo ni un minuto”. Esto último, según ella, debido a que su casa estaba construida para enfrentar varias condiciones climáticas.

Finalmente, y para no restarle importancia, Pavic comentó que el huracán Milton. “Se sentía y se veía muy fuerte, era como estar en un terremoto todo el tiempo”, remató.