“Fue consentido entre dos adultos”: Irací Hassler responde a críticas por video viral con comediante Hermann Heim a quien simula ahogar en una pileta

Como “violento” fue calificado por varios usuarios de redes sociales el video viral que protagoniza la candidata a la reelección en la alcaldía de Santiago, Irací Hassler, en el que simula ahogar al comediante Hermann Heim en una pileta del cerro Santa Lucía.

PUBLICIDAD

El video, fue publicado en la cuenta de TikTok del comediante, en el marco de la entrevista que le hizo a Hassler y con el objetivo de ironizar con la conocida frase que la ahora candidata usó para responder a un comentario machista realizado por José Antonio Neme en el matinal “Mucho Gusto”.

Así, mientras simula ahogar al comediante Hermann Heim en la pileta, le dice “no soy tu mami, no soy tu hija, no soy tu prima. No soy tu mami, ¿te quedó claro? Soy tu candidata y tu vecina”, algo que no fue muy bien recibido por los usuarios que en varios comentarios calificaron el registro como simplemente “violento”.

La respuesta de Irací Hassler

En tanto, luego que el video se viralizara y comenzara a generar cierta controversia, la propia candidata usó su cuenta en la red social X (antes Twitter), para explicar que todo se trató de un sketch en el marco de la entrevista, asegurando que “fue consentido entre dos adultos”, mientras que el comediante aclaró en su cuenta de TikTok que “ningún Hermann fue lastimado durante la grabación de esta entrevista”.

Hola! Vi algunas reacciones diversas a un video que hicimos con Hermann Heim. Antes que la derecha intente desviar la atención y hacer aprovechamiento político, quiero contarles que fue un sketch dentro de una entrevista, recordando una frase machista que recibí en un matinal.… pic.twitter.com/G9W0q1JiUf — Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) October 14, 2024

“Hola! Vi algunas reacciones diversas a un video que hicimos con Hermann Heim. Antes que la derecha intente desviar la atención y hacer aprovechamiento político, quiero contarles que fue un sketch dentro de una entrevista, recordando una frase machista que recibí en un matinal”, comenzó explicando la candidata Irací Hassler.

A lo anterior añadió que “por supuesto, fue consentido entre dos adultos, sin violencia de ningún tipo. Nuestra campaña avanza a paso firme, quizás por eso algunos se ponen nerviosos. ¡Saludos a todas y todos!”, cerró.

En tanto luego adjuntó una postdata en los comentarios, apuntando que “con José Antonio Neme nos tenemos un profundo respeto y valoración mutua. Está todo solucionado hace rato”.

Revisa aquí el video: