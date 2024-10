“Se enojan los que han avalado la violencia más extrema”: La férrea defensa de JC Rodríguez a sketch de Irací Hassler

Este miércoles Julio César Rodríguez salió en defensa del polémico sketch de la candidata y actual alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, junto al comediante Hermann Heim. El video en cuestión, publicado en la cuenta de TikTok de Heim, muestra a Hassler simulando “ahogar” al comediante en una pileta, y recordando una conocida frase con la que respondió a un ofensivo comentario del conductor José Antonio Neme en el matinal “Mucho Gusto”.

PUBLICIDAD

En el video, mientras sostiene la cabeza de Heim bajo el agua, Hassler repite: “No soy tu mami, no soy tu hija, no soy tu prima. No soy tu mami, ¿te quedó claro? Soy tu candidata y tu vecina”. Este gesto, no fue bien recibido por algunos sectores, especialmente desde la oposición política, quienes tildaron la escena de “violenta” y “poco apropiada” para una figura pública.

“Se enojan los que han avalado la violencia más extrema de este país”

Ante las críticas, quien también se unió a la polémica fue el conductor de “Contigo en la Mañana”. Julio César Rodríguez expresó su opinión durante su programa de YouTube “Seré Weón?”: “En una entrevista, él (Heim) iba a hacer una especie de intro a cada capítulo, chistoso y divertido, y se generó una batahola. Salieron los parlamentarios a sacar comunicados... y lo voy a decir, ojalá que no lo pongan esto”, partió advirtiendo el periodista, para luego lanzar una contundente crítica a la oposición.

“Es gente que ha justificado la época más violenta de este país, pero no como sketch, sino que justifica realmente los crímenes más horribles que se han cometido en este país y ahora están indignados con un comediante, un guionista” , arremetió Rodríguez.

Además, el conductor añadió: “Una persona que lleva 10 años haciendo humor político no puede hacer un chiste, un corto de humor, porque se enojan los que han avalado la violencia más extrema de este país”. Defendiendo el trabajo de Heim, Rodríguez enfatizó su postura a favor de la libertad creativa en el humor. “Desde acá digo que apoyo el humor aunque duela y cruce límites. No a la censura, sí a la creatividad. Después nos rectificamos si nos pasamos en banda”, concluyó.

Irací Hassler responde a las críticas

Por su parte, anteriormente, Irací Hassler respondió a las críticas desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), aclarando que todo el episodio fue parte de un sketch acordado entre ambos. “Fue consentido entre dos adultos”, afirmó la candidata, buscando apaciguar el malestar generado por el video. Asimismo, el comediante Hermann Heim añadió en TikTok: “Ningún Hermann fue lastimado durante la grabación de esta entrevista”, restando gravedad a las acusaciones y tratando de suavizar la situación con su característico humor.