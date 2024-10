“Tremendo regalo”: Mauricio Medina mostró el especial presente que recibió a un año de sufrir la amputación de parte de una pierna

“Nunca pensé que iba a recibir un regalo de este tipo”, fue lo primero que dijo Mauricio Medina, más conocido como El Indio, en un video que publicó en su cuenta de Instagram, mostrando el vehículo que le mandaron de regalo desde una concesionaria del sector oriente de Santiago.

PUBLICIDAD

Se trata de un amplio automóvil familiar que el humorista muestra en el video, donde además se sube y maneja.

En el registro, Mauricio Medina además agradeció el gesto y el regalo que recibió justo cuando se cumple un año de la operación a la que fue sometido producto de una complicación en la diabetes que sufre. “Tremendo regalo que me hizo. Muchas gracias se pasaron”, indicó.

En tanto, sus seguidores también celebraron el regalo, señalando entre otras cosas que “Te lo mereces amigo eres importante para la historia de los artistas y comediantes de nuestro país”; “Felicitaciones... me alegro mucho por ti. Te lo mereces por dar alegría a Chile”; incluso, uno de los usuarios ofreció ponerle corta corriente al vehículo; “mi rey yo le regalo el corta corriente para la seguridad si es que no lo tiene”, indicaron.

Mauricio Medina vivió complejo estado de salud

Justamente hace un año, Mauricio Medina tuvo que ser operado en la ciudad de Arica, siendo internado de urgencia, instancia en la que perdió parte de una pierna.

En primera instancia le amputaron hasta el tobillo, pero al detectar que la infección no se detuvo, los médicos tuvieron que tomar la difícil decisión de amputar hasta la parte inferior de su pierna derecha.

El “Indio” permaneció 15 días en coma inducido. Sin embargo, cuando se despertó y se dio cuenta de la magnitud de su amputación, Mauricio sufrió una gran desesperación. “Fue terrible, fue chocante, le preguntaba a mi señora: ‘¿Qué me hicieron? ¿Por qué estoy así?’. Me porté horrible en el hospital”, contó hace un tiempo en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

“Un amigo me puso manguera de plaza, porque empiezo parado aquí y me voy para el lado, me voy para el lado, me voy para el lado (...) y mis amigos ahora son los más beneficiados, porque ya no piensan en qué regalarme; me dan los calcetines guachos”, bromeó el humorista en ese momento sobre su situación.