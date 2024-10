Luego de predecir caso Monsalve: Latife Soto anuncia un nuevo escándalo político para noviembre

No le bastó con predecir el caso del ahora exsubsecretario Manuel Monsalve, quien fue denunciado por violación por una funcionaria de la misma repartición. Ahora, la reconocida tarotista Latife Soto hizo otra impactante predicción.

Según afirmó en un live junto a José Antonio Neme, un nuevo escándalo político saldrá a la luz en Chile antes del 4 de noviembre. Soto aseguró que muchos políticos involucrados en corrupción quedarán expuestos y mencionó que esto será parte de una serie de cambios globales que afectarán a varios gobiernos.

De acuerdo a lo que recogió La Cuarta, la “brujita” indicó que “lo que yo veo es que viene más delicado de lo que estamos viviendo hoy día. Yo veo caer todas las cartas del naipe”.

“De aquí al 4 de noviembre veo algo súper delicado para el gobierno, porque resulta que las energías se vienen muy revolucionadas a nivel global. De hecho, muchos gobiernos van a caer. Veo mucho problemas”, agregó Latife.

Neme en tanto trataba de tener más precisión respecto a lo que Soto decía y la tarotista precisó que “a nosotros se nos va a caer todas la carta de naipes. Todos los políticos que estén metido en corrupción, cohecho, audios... se va a saber todo. Es maravilloso, porque tenemos que saber todo ya”.

Pero insistió en que lo que viene para el Gobierno no es nada de fácil. “Muy complicado para el gobierno; van a salir otras personas involucradas. Según las cartas, ellos han guardado mucho silencio, pero se van a separar todos y ‘este le sabe muchas cositas a éste’, entonces va a traer mucha cola lo de Monsalve”.

Caso Monsalve

Durante el domingo por la noche, Meganoticias emitió una entrevista que le hizo a la madre de la denunciante, en la que manifestó lo destruida que está toda la familia por los hechos.

“Esto es demasiado delicado. Esto es grave. Ella nunca había pasado por una crisis así, por algo ella estaba trabajando donde estaba trabajando. Ella estaba subiendo en su carrera, yo estaba feliz, pero la vida se nos truncó a nosotros”, dijo la mujer, que explicó que con gran esfuerzo lograron que su hija estudiara y se recibiera como ingeniera comercial.

La familia vive en Coronel y el padre de la joven conocía a Monsalve, ya que trabajó para su campaña para diputado.

“Fue horroroso. A mí no me quedan lágrimas. Ella me contó todo. Esto estalló, esto explotó y ahora hay que dejar que la justicia haga lo que tiene que hacer (...) Quisiera contar tantas cosas, pero no puedo”, manifestó la mujer.

El medio también conversó con el abogado de la denunciante, quien precisó que no entregaría más detalles, pero sí relató que hubo situaciones de acoso, antes de la bullada cena en el restaurante Ají Seco del centro de Santiago.