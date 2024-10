“Siempre te vas a acordar”: Así fue la propuesta de matrimonio que recibió exCalle 7 durante evento Cásate con la causa

La frase ‘con todo sino pá qué’ le viene como anillo al dedo a la petición de matrimonio que recibió la exparticipante de los programas Calle 7 y, Yingo y Mundos Opuestos 2, Kathy Contreras durante el evento benéfico Cásate con la causa, que busca concientizar respecto al cáncer y ayudar a las mujer que padecen la enfermedad.

Si bien se trataba de un desfile simbólico, luciendo blancos y radiantes vestidos de novia, la pareja de Contreras aprovechó la ocasión para realizar la romántica propuesta, con todos los testigos presentes.

Aludiendo al cantante argentino Charly García, el fotógrafo Erich Muñoz le dijo “siempre te vas a acordar que ese día te pedí matrimonio”, expresó ante los gritos y aplausos de los asistentes y la presencia de la maestra de ceremonia Carolina de Mora, quien le sostuvo el micrófono.

Tras esto, se puso de rodillas a petición del público, y le colocó el anillo de compromisos, recibiendo un beso y un abrazo de parte de la sorprendida novia.

Ambos tiene una relación de casi cinco años y una hija en común de tres primaveras.

“Quedé en shock”

“Lo habíamos conversado, así como de casarnos y eso, porque la familia como que incita a… Pero nunca lo pensé. De hecho, como que quedó sin voz mi pareja. Nosotros ya tenemos una hija de tres años y me emocioné, porque para mí es muy importante el compromiso. No desde el lugar del romanticismo, sino que generar un compromiso de acompañarnos. Porque ser pareja no es todo romántico, también hay altos y bajos, sobre todo cuando tienes una pequeña de tres años”, expresó la bailarina, consignó Glamorama.

“Quedé en shock, ¿esto es real?’. Mañana voy a despertar y recién como que me va a caer la teja… ¡W…, me pidió matrimonio! Dijimos la fecha para todos, todos van a saber, ‘¡Kathy Contreras está comprometida!’, ¡soy grande!”, sentenció feliz.