“Es una situación muy difícil”: Luis Mateucci revela mensaje que le envió a Daniela Aránguiz tras complejo momento familiar

“Le mandé mis saludos de que sabe que estoy”. Con esas palabras el argentino Luis Mateucci, participante del reality ¿Ganar o servir? se refirió a la compleja situación que está viviendo su expareja Daniela Aránguiz, producto de la detención de Jorge Valdivia, su exmarido y padre de sus hijos.

Fue en la alfombra azul del Circo du Soleil, donde Mateucci llegó al avant premiere, acompañado de Facundo González, Mel Alcalde y su manager Suro Solar.

Ahí, tras hablar del próximo reality que tiene en carpeta y sobre quién le gustaría que gane el actual programa de telerrealidad de Canal -duelo que será entre Pangal Andrade y Francisco Rodríguez- Mateucci expresó unas palabras para Aránguiz, con quien tuvo un breve romance que finalizó tras ingresar a ¿Ganar o servir?.

Ante la pregunta si pudo conversar con ella respecto al momento familiar que esta enfrentando, contó que le escribió un mensaje para decirle que puede contar con él para cualquier cosa que necesite.

“Es una situación muy difícil, pero tampoco quiero involucrar a otro tipo de cosas. (Le escribí) Solamente para que sepa que estoy”, contó a Publimetro, sin querer entrar en mayores detalles.

“Concentradísima en sus hijos”

El miércoles el periodista y conductor del programa “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, dio a conocer detalles de una conversación que mantuvo con Daniela Aránguiz luego de que se decretara la prisión preventiva a Jorge Valdivia, acusado de violación.

Neme, que también es colega de Aránguiz en el mismo canal de televisión, explicó que ella está profundamente afectada por la situación judicial que enfrenta Valdivia.

“Anoche le mandé un mensaje a Daniela Aránguiz. Hago una desclasificación, pero yo le tengo cariño, la conozco hace un tiempo, es compañera ahora de canal (...) quiero ser bien claro para que sepan desde qué lugar hablo yo. No es delito, hasta donde sé, ser amigo de una persona, y como yo en la objetividad creo poco”, expresó.

Durante la transmisión del programa matutino, los panelistas discutían los detalles sobre una segunda denuncia por violación que complica aún más el panorama legal de Jorge Valdivia. En ese contexto, Neme aprovechó la ocasión para compartir que Aránguiz está enfocada en sus hijos, y que aún no ha podido asimilar del todo lo que está ocurriendo.

“Ella está concentradísima en sus hijos, sigue en un estado de shock. Ayer (martes) entiendo que no fue a trabajar a su programa en TV+, ha pedido que la prensa no le pregunte, o que le pregunte lo menos posible, y ella está tratando de contener a sus hijos en su rol de mamá, y está perfecto”, relató Neme, subrayando el impacto emocional que esta situación ha tenido en Aránguiz y su familia.

Además, Neme también reflexionó sobre la particular relación que sigue uniendo a Aránguiz y Valdivia: sus hijos. A pesar de las graves acusaciones que pesan sobre el exfutbolista, el periodista destacó la importancia de priorizar el bienestar de los menores en este tipo de situaciones. “(Jorge Valdivia) tiene hijos en común con ella, que no es el caso de (Maite) Orsini y otras. Cuando hay hijos en común me parece que hay un vínculo que tiene un bien superior, que es el bienestar de los niños, o adolescentes en este caso”, concluyó Neme.