Tras caminar por el desierto por 200 días y no conseguir la meta: Papá de Dante debutó en Arsmate para comprar medicamento de su hijo

El conocido caso de Fernando Jara ha dado un vuelco inesperado, y es que el conocido padre de Dante tuvo que tomar una drástica decisión tras no lograr reunir el dinero suficiente para el medicamento de su hijo.

Cabe recordar que fue hace un par de meses cuando se dio a conocer el caso de esta familia, en donde el padre quiso tomar como ejemplo la situación de Camila Gómez, madre de Tomás Ross y caminar por el desierto para lograr reunir 3.500 millones para el fármaco que ayudaría a salvar la vida de su retoño, quien en el 2023 fue diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne, una grave enfermedad neuromuscular.

Sin embargo, luego recorrer por 211 días el desierto de Atacama, Fernando decidió dar un giro radical a su vida y lanzarse a la creación de contenido en Arsmate.

Aunque este recorrido le dio la visibilidad que buscaba, solamente alcanzó a reunir 992 millones de pesos, y para acelerar su meta, decidió crear contenido en la plataforma Arsmate.

Todo por Dante

“La plataforma me ayuda a llegar a más personas y a vender, todo para juntar el dinero lo más rápido posible por mi hijo”, comentó Fernando, según consignó La Cuarta.

“Antes del diagnóstico, llevaba una vida normal, comprando y vendiendo vehículos, pero cuando un médico te dice que tu hijo necesita 3.500 millones, tu vida y tus prioridades cambian completamente. No me importan las opiniones de otros; lo que más me importa es ver bien a Dante”, aseguró.

Sobre su decisión de debutar en la plataforma para adultos, el padre del menor comentó que “recibí un respaldo increíble desde el primer día. Muchos me escribieron mensajes como ‘Feña, dale nomás, por un hijo se hace todo’. Aunque algunas personas cuestionaron mi decisión, esos comentarios no me afectan. Mi único enfoque es Dante; vergüenza debería dar hacer algo malo, no luchar por tu hijo. Por un hijo se hace todo”, sostuvo.

Por su parte, la plataforma Arsmate tomó acciones al tratarse de un tema solidario y rebajó su comisión al 1%.