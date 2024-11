“No hay que entenderlo, hay que aceptarlo”: Gonzalo Valenzuela sobre las muertes de familiares que lo han golpeado

En el programa de Luis Jara, Al piano con Lucho, el actor Gonzalo Valenzuela se refirió a las muertes familiares que han golpeado su vida, siendo una de ellas la de Ringo, el segundo de los tres hijos que tuvo con su expareja argentina, Juana Viale.

Según explicó, aprendió a vivir con el dolor, aceptando el duelo.

“¿Tú sabes lo que significa el duelo? ‘Duelo’, la palabra, viene del dolor y es dejar que te duela, permitir el dolor y eso puede ser toda tu vida. A mí no me va a dejar de doler, pero tienes que aceptar, y ahí uno puede también empezar a mirar con distancia. Creo que la muerte es bien generosa también”, reflexionó.

Además, indicó que no se trata de entender sino que solamente hay que aceptar.

“La muerte, se acabó, cuando se murió, se murió, se acabó y ya está, no hay que entenderlo, hay que aceptarlo. Estoy viviendo el día al día. Eso es lo que más me importa ahora, el presente, solamente el presente”.

El actual jurado de Mi Nombre Es de TV, además sufrió las muertes de su padres, y la de su hermano mayor, Nano, quien falleció ahogado en una piscina.

La polémica con el fotógrafo

Valenzuela comentó cuando vivió un incómodo momento con un inescrupuloso fotógrafo que intentó aprovecharse de su vulnerabilidad

“Cuando murió Ringo, mi hijo, yo saliendo del hospital, imagínate como venía, había un grupo de fotógrafos, y bueno, qué sé yo, paparazzi, y yo sigo andando y uno se tiró arriba del auto a sacarme una foto, él le pegó al auto, y me metió un juicio”, recordó.

“Me quería sacar plata y me metió un juicio por atropello, el día que yo voy saliendo de una pena como esa. Y en el juzgado fue, era ridículo, el juez le dijo ‘a ver, muéstrame la foto’. En la foto del hombre está arriba del capó y yo voy en la calle, y él se tiró, pero me quiso sacar plata igual, con el dolor más grande”, consignó Página 7.