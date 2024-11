“Por ser homosexual...”: La crítica de Gino Costa por el proceso de adopción en Chile

El periodista de CHV, Gino Costa, quien el año 2023 dio a conocer su orientación sexual, realizó una fuerte crítica al Gobierno respecto a las políticas de adopción en Chile y la poca protección entregada a los niños y adolescentes que sufren riesgo social en el país.

Fue en conversación con Vasco Moulian, en su programa Con Dios y Ley, que reveló sus deseos de ser padre de un niño adoptivo, pero que desistió de dar la pelea, puesto que por temas valóricos, nunca le darían la oportunidad.

“Me encantaría (adoptar), pero no estoy dispuesto emocionalmente a que me lo puedan quitar por ser homosexual, yo no estoy dispuesto a eso. No es un miedo especulativo, es así. Hay gente que puede tener antecedentes delictuales y está más arriba de la fila que yo. ¿Cómo podemos mejorar la niñez si no le podemos otorgar una buena familia?”, criticó el rostro de CHV y el periodista del matinal Contigo en la mañana.

Además, lamentó que el proceso engorroso y no todas las parejas tienen las mismas posibilidades.

“El trámite es durísimo y ya no lo vamos a intentar, buscaremos otras alternativas. Si esto lo llevamos a una cancha de fútbol, no todos los jugadores entramos en las mismas condiciones, yo entro con una lesión clave, y no puedo meter el mismo gol que todos. Hay un discurso muy lindo de ‘los queremos, los incluimos’, pero hay un factor valórico que te deja último en la fila”, sentenció.

Las críticas de Gino Costa al Gobierno

Previamente, también realizó una crítica al Gobierno, lamentando que tengan puesto el foco en cambiar el nombre de la Defensoría de la Niñez, en vez de preocuparse más de ellos.

“Están más concentradas en cambiar el nombre de Mejor Niñez, que viene del Gobierno de Sebastián Piñera, que fortalecer las infancias. Ustedes hablaban de la adopción, suena lindo el discurso, pero anda a ver una pareja bien constituida de homosexuales o lesbianas, si ellos quieren adoptar es terrible, o sea un delincuente puede”, lamentó.