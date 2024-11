Sergio Rojas revela estado de Antonella Ríos tras robo en Ñuñoa y aclara su relación con Marcelo Barticciotto

“Hace un rato me hicieron un portonazo. Estoy ok, en shock”, con esas palabras escritas en sus historias de Instagram, la actriz Antonella Ríos se refirió a la violenta encerrona que sufrió la madrugada de este viernes en la comuna de Ñuñoa, junto al exfutbolista Marcelo Barticciotto.

PUBLICIDAD

En conversación con Publimetro , su compañero de Que te lo digo y el realiy Palabra de Honor, Sergio Rojas, entregó más detalles respecto al robo sufrido en manos de cinco delincuentes, quienes amenazaron con armas de fuego a la pareja de famosos y se llevaron el vehículo avaluado en 19 millones de pesos.

“Hablé con ella, no por teléfono porque se lo robaron. Le pegaron en la cabeza, pero en este momento se encuentra bien y está en su casa. Espera durante el día poder recuperar un teléfono para tener contactto. Está un poco shockeada, pero está bien”, reiteró.

¿Hay romance entre Antonella y Barticciotto?

Sin embargo, esta noticia policial generó ciertas suspicacias en los lectores, quienes se preguntaron respecto a la desconocida amistad que existe entre la actriz y el exjugador de Colo Colo, de quien se supo que actualmente se encuentra separado.

Al respecto, Rojas confesó que sabía de esta amistad y que sería de hace varios meses atrás.

“Yo no te puedo decir, porque no soy el edecán de Antonella, pero entiendo que sí se conocen. Son amigos. Pero hasta qué grado de amistad, no lo sé. ¡Ni tampoco me lo quiero imaginas”, agregó fiel a su estilo deslenguado.

“Pero sí sabía que hace ya varios meses tenía una cercanía con el señor Barticciotto. Hasta qué grado, si es que han llegado a Júpiter, a la Luna, eso solo lo sabrá ella. Yo sólo sé que se conocen, son amigos, en qué grado, sólo ella, Dios y Barticciotto lo saben”, reiteró.

El millonario asalto ocurrió a eso de las 12 horas de la noche, en la calle General Gorostiaga, justo en la intersección con Pucará.