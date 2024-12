“Me separé”: Maly Jorquiera confirmó ruptura matrimonial con Sergio Freire tras conocerse infidelidad

A más de un mes de conocerse la infidelidad cometida por el humorista Sergio Freire, su esposa Maly Jorquiera confirmó que se encuentran separados. Si bien, en un comienzo se habló que ella lo había perdonado, ahora aclaró que todo se derrumbó.

Fue a través de su presentación de stand up comedy “Todo mejora” donde la también comediante reveló en clave de humor que se unió al club de Shakira, Pampita, Carla Jara y Faloon Larraguibel.

“Soy la niña de símbolo de todo mejora. Yo me casé y me separé, altiro. Que loca la huea...no lo vi venir, como Piñera en el estallido. Pero la vida te da señales, se demoró 10 años en pedirme matrimonio. Me iba a casar y todas mis amigas se estaban separando”, bromeó, con la sincera revelación respecto a su ruptura matrimonial, a menos de un año de casados y 10 años de pololeo, con un hijo en común.

Al mal tiempo buena cara

Semanas atrás, Maly también bromeó con la situación, utilizando el humor como forma terapéutica.

“¿Sabes qué? Vamos a estar bien, estamos sanas, sin atados en la casa, nada, la vida nos sonríe”. A pesar del dolor de la supuesta infidelidad, la actriz dejó claro que no ha perdido el sentido del humor y lo dejó más que claro en el escenario. Incluso Jorquiera bromeó sobre el interés del público en su vida privada: “No creo que (hayan venido) por el chisme, no (...) la gente no es copuchenta”, comentó irónicamente, antes de revelar que, tras la polémica, la venta de entradas había superado las expectativas.

Jorquiera también aprovechó la ocasión para hacer una referencia indirecta a otros casos de infidelidades públicas, mencionando los casos de Carla Jara y Faloon Larraguibel, y aludiendo al fenómeno Shakira-Piqué. Con una mezcla de humor y sinceridad, comentó: “Me carga Shakira, pero me uní al club”, haciendo un guiño a la cantante colombiana y a su serie de canciones tras su ruptura con el futbolista Gerard Piqué.

Otra de las bromas que sacó carcajadas fue cuando la comediante bromeó con ofrecer en venta la colección de figuras de Los Simpson de su exesposo: “Estoy vendiendo toda la colección de Los Simpson, algunos vienen rotos”, añadió con picardía.

Para cerrar, Jorquiera agradeció a los asistentes por su apoyo al arte y la comedia chilena, y lanzó un mensaje a las parejas presentes: “No sé si saben lo que me pasó, pero yo estoy bien, mi familia también… eh, cuidado con los cachos”, concluyó.