“Aprendí a vivir con esa enfermedad”: La historia familiar de Gala Caldirola tras confesión de VIH de Caniulef

Un apoyo generalizado recibió el periodista Andrés Caniulef en el reality Palabra de Honor, tras confesarle a sus compañeros que tiene VIH hace ocho años.

PUBLICIDAD

Tras esto, la española Gala Caldirola contó la cercanía que tiene con la enfermedad, luego que su padre se contagiara con el virus de manera intravenosa.

“Mi papá tuvo problemas con adicción a la heroína, y se contrajo con VIH. Desde pequeña aprendí a convivir con esa enfermedad”, reveló.

“(Él) pasó por todas las etapas, por el sida, el VIH y ahora está en la etapa del retrovirus. Por eso, quiero compartir la experiencia de lo que es convivir con alguien que tiene esa enfermedad, y decirles que le saquen un poco el estigma y el miedo a esa enfermedad”, aclaró.

Finalmente, realizó un llamado a la calma ante quienes aún desconocen las consecuencias del virus.

“No pasa nada, uno sigue el tratamiento, uno se cuida, y la vida es igual para todos”, cerró, consignó Página 7.

La confesión de Andrés Caniulef

“Yo hace ocho años tuve VIH y Sida. Es primera vez que lo cuento. Son por lo menos dos meses en que eres asintomático, no sientes nada, pero algo tiene que pasar para que vayas al médico. En mi caso fueron paperas, me las descubrió mi compañera de programa Paulina Rojas, entonces fui al médico”, narró.

PUBLICIDAD

Según contó, el problema es que, una vez realizado el examen, dejó pasar el tiempo. “Si es negativo te dicen altiro, pero si es positivo te dicen que tienes que ir a buscarlo. Esa es la peor parte, porque cuando te dicen que tienes que ir, no vas. Yo no fui, eso le pasa a mucha gente, por miedo, por ignorancia. Era una época en que todo el mundo se alejaba. Fui de vacaciones, volví, pasaron ocho meses, y todo lo que me podía pasar me pasó. Fui al médico y me dicen ‘Usted tiene un VIH que pasó a Sida, porque nunca te lo controlaste’. Yo me pude haber muerto por el simple miedo de ir a buscar el resultado”, reflexionó.

Ahora, reveló, su tratamiento ha dado resultados. “Tengo VIH indetectable e intransmisible. Yo no contagio. La terapia es una pastilla que te tomas una vez al día. Después del tratamiento, seis meses después te conviertes en indetectable e intransmisible, es decir, yo puedo tener sexo sin contagiar a nadie”, confesó el periodista.