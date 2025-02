“Empezó a sentirse muy cansado”: Paulina Rojas contó cuando recomendó a Caniulef realizarse un chequeo médico

Cuando Andrés Caniulef supo que tenía VIH, hace ocho años atrás, trabajaba en el matinal La mañana de CHV, junto a la periodista Paulina Rojas. Ella fue quien notó algo extraño en su estado de salud y lo instó a visitar un médico, de manera urgente.

Así lo reconoció él al confesar la enfermedad durante su participación en el reality Palabra de Honor, momento donde destacó el rol que jugó su compañera.

“A mí me cachó la Paulina Rojas. Yo trabajaba con ella en el matinal de CHV y me queda mirando y me dice ‘hueo... tenís paperas, anda al médico. Mi jefa bajó urgente y me dijo ’tenís que ir al médico ahora mismo'”.

Paulina Rojas advirtió a Andrés Caniulef

“Trabajábamos en esa época en el matinal, estábamos muchas horas juntos y Andrés siempre tenía mucha energía. Pero en esa época empezó a sentirse muy cansado”, relató.

En conversación con Publimetro, recordó que en ese tiempo, realizaban bloques noticiosos entre 20 y 25 minutos, momento que Caniulef aprovechaba para ir a descansar al camarín.

“Yo le decía ‘Andrés, eso no es normal’. Una como mamá, está más atenta a esas cosas y notas cuando tienen los ojitos caídos, cuando alguien no se siente bien” y por eso le dije ‘amigo, tienes que ir al doctor", le indicó tajante.

“Te tienes que ir a ver, que te den vitaminas, que te revisen, hazte un chequeo, porque yo sentía que era mucha la diferencia entre el Andrés de antes y este Andrés que estaba más cansado, se enfermaba mucho, pasaba resfriado. Aún así, él siempre muy profesional. Nunca faltaba, pero lo veía más desganado".

Finalmente, la actual animadora de Plan Perfecto (en reemplazo de Diana Bolocco por sus vacaciones) confesó que se enteró recién ahora de cuál fue el motivo que afectó a Caniulef el año 2017.

“Me enteré ahora y me alegro que esté tan bien y lo conozco. Sé que lo contó, porque así es Andrés, valiente”, sentenció.