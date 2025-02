“La carga completa del auto me sale $2.020″: habla el colectivero de Quillota que maneja un Tesla

El aumento en el costo de los combustibles ha llevado a muchos a buscar alternativas más económicas para poder desplazarse. Y es así que de inmediato se hizo viral un taxista colectivero que maneja un Tesla, así tal como leyó.

“La gente se sorprende cuando se sube porque no tiene el ruido clásico del motor y los más jóvenes se toman una selfie con el auto”, dijo a LUN Claudio Olivares, quien hace un mes trabaja en un Tesla Model 3 eléctrico en Quillota.

El conductor- que es colectivero hace más de 20 años- maneja el vehículo entre 10 a 12 horas diarias, y el Sindicato de Taxis Colectivos Los Gallos del cual forma parte, está todo revolucionado con el nuevo “chiche”.

Consultado sobre los beneficios de trabajar este vehículo eléctrico, Olivares aseguró que tiene varios, “por la comodidad y rendimiento. En Quillota vive mucha población adulta mayor, entonces un vehículo tipo SUV de BYD, que son los que se ofrecen en el programa Mi Taxi Eléctrico, del Ministerio de Energía nos convenía, a la gente le cuesta subirse porque son más altos. Tomamos la decisión en el Directorio, y nuestro socio hizo la inversión. El auto llegó el 15 de enero, hicimos el proceso administrativo y ya es parte de nuestra flota”.

“Es un auto costoso para nosotros”, relata y claro, si tiene un costo de $39 millones. “Llevo manejando unos 5.000 kms y es conveniente si nos fijamos en la economía y aporte al medioambiente. Ando alrededor de 200 a 250 kilómetros al día y nos hacemos entre $100 mil a $120 mil. Cargamos el vehículo en la noche y nos cobran cerca de $102 el kilowatt, la carga completa del auto me sale $2.020 y me alcanza para andar 420 km. Al mes gastaremos entre $70 mil a $90 mil en electricidad, pero en mi auto con combustible le tengo que cargar $25.000 diarios y he llegado a gastar unos $800 mil al mes”, sentenció.