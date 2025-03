“Celebrar la inclusión y la diversidad”: Eduardo Fuentes dedicó especial canción a María Luisa Godoy en el Día Mundial del Síndrome de Down

“Hoy es un día especial”, comenzó señalando en su cuenta de Instagram el conductor de TVN, Eduardo Fuentes, al dedicar una publicación especial a su amiga, la periodista y conductora del mismo canal, María Luisa Godoy y a su hijo Domingo, en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down que se conmemora este viernes 21 de marzo.

PUBLICIDAD

Eduardo Fuentes le dedicó la canción “Ojitos”, escrita junto a Luis Castro, lo que generó una serie de comentarios en la misma publicación.

“Hoy es un día especial. Es el día mundial del Sindrone de Down Un día para hablar y celebrar la inclusión y la diversidad. Te dejo esta canción que hice junto a Luis Castro para todos los niños que nos regalan esas sonrisas inocentes… especialmente al querido Domingo“, escribió Fuentes en Instagram.

La publicación, que además se compone de un video -realizado con varias fotografías de María Luisa Godoy y su hijo Domingo que nació en septiembre de 2022 con Síndrome de Down- se demoró apenas unos minutos en llenarse de “me gusta” y comentarios de los usuarios, quienes celebraron la iniciativa de Fuentes.

“Qué regalo tan maravilloso. Hermosa canción”, “Qué lindos ojitos chinitos”, “Domingo amado chinito hermoso como le dice maría luisa”, y “Que hermoso. Dios bendiga a Domingo”, fueron algunas de las cosas que escribieron los seguidores de Eduardo Fuentes en Instagram.

María Luisa Godoy también compartió especial mensaje

Por su parte, María Luisa Godoy también aprovechó el Día Mundial del Síndrome de Down para hacer una publicación en sus redes sociales, donde junto al equipo del programa “Chile Conectado” posaron para varias fotografías usando calcetines distintos, una iniciativa que se ha viralizado en todo el mundo para visualizar el síndrome de down.

"Hoy, como equipo de #Chileconectado, conmemoramos el Día Internacional del Síndrome de Down con calcetines cambiados, un pequeño gesto para fomentar la inclusión. Este acto simboliza que las diferencias deben ser celebradas, no separadas. Como mamá de mi Domingo amado, un niño de 2 años con síndrome de Down, este día tiene un significado especial. Él me ha enseñado que la felicidad no depende de cumplir con un molde, sino de vivir con amor y autenticidad. Cada uno de sus avances, aunque lleguen a su propio ritmo, es una victoria. Lo que más me llena de orgullo es verlo crecer, siempre con determinación y alegría”, fue parte de lo que escribió Mari Godoy este viernes.