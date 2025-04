“Preguntas a una tóxica”: Anita Alvarado escribió una impactante lista de preguntas que serían para Daniela Aránguiz

Una enemistad que revivió la farándula, y ahora tiene un nuevo capítulo. Esto después de que Anita Alvarado nuevamente se fue en contra de Daniela Aránguiz y publicó una interesante lista que describiría a la “Cara de cuica”. Si bien, nunca fue nombrada la panelista de farándula, las pistas abundaban.

PUBLICIDAD

La “Geisha chilena” terminó borrando la publicación, pero fue rescatada por un usuario de X, en donde se aprecia que la descripción decía: “Me aburrí de las mentiras, así engañan a todo Chile”.

La imagen era una fotografía de una lista escrita a mano en un cuaderno, cuyo título era “Preguntas a una tóxica”. Posteriormente, había un listado y las primeras leían: “¿Tuviste un abuelo que midió 2,10? ¿Fue guardaespaldas de un Presidente en Chile? ¿Qué Presidente?“.

Esto es en referencia a los dichos de Daniela Aránguiz en el programa “Buenas noches a todos” de TVN, en donde le aseguró a Eduardo Fuentes. “Mi abuela era venezolana y se casó con un español, ustedes se imaginan la mezcolanza que tengo”, partió la exfinalista de “El discípulo del chef”.

El animador le preguntó cómo llegaron sus abuelos a Chile, a lo que Daniela respondió que “creo que mi abuelo, el papá de ella, vino a ser de guardaespaldas del Presidente”. Esta información sorprendió al animador y le consultó quién era el presidente, lo que ella afirmó que no recordaba, pero medía 2 metros y 10 centímetros.

El resto de las preguntas de Anita Alvarado

¿Tienes título de arquitecta u otro título? ¿Todos tus hermanos son de un solo padre? ¿Qué sentirías si la actual pareja de tu ex estuviera embarazada? ¿Filtras información de tu ex? ¿Has hecho brujería ‘blanca’ para retener a tu ex? ¿Le has hecho brujería a las mujeres que han estado con tu ex?”, continuó.

“¿Trabajas por gusto, por necesidad o por el qué dirán? ¿Te crees tus propias mentiras? ¿Has hecho regalos caros a la gente de la TV para que no hablen mal de ti? ¿Comentas que él te ha castigado de diferentes formas para después retroceder con tal de retenerlo para que esté contigo? ¿Le darías el divorcio sin condiciones? ¿Estás bien económicamente o solamente es bla bla?”.

PUBLICIDAD

“¿Serías capaz, al hombre que no dejas ir, dejarlo ir para que esté con la mujer que él elija? ¿Crees de verdad que él es incapaz de abusar de otras mujeres? Posdata: ¿Irías a la cárcel por amor perdiendo la dignidad por un hombre que NO TE AMA? Todo se devuelve”, cerró Anita Alvarado.