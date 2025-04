Rodolfo Carter recordó polémica con Tomás Cancino durante incendio en La Florida: “Le dije al periodista...”

El exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, realizó una feroz crítica contra el matinal de CHV, Contigo en la mañana, acusándolos de hacerle una encerrona durante una cobertura de prensa.

Fue en conversación con Roberto Cox, experiodista del matinal, que emitió sus descargos contra el programa que conduce Julio César Rodríguez y, en ese entonces, Monserrat Álvarez, cuando le preguntó si lo han tratado mal los medios de comunicación.

Ahí recordó cuando el matinal fue a cubrir un incendio en una toma de la comuna y los pobladores acusaron a Carter de haber mandando a quemar el lugar.

“En un matinal que tú trabajas...(trabajaba, lo corrigió Cox), creo que la línea editorial del matinal de CHV, sus conductores eran muy militante. Yo no tengo derecho a invitarte a mi programa para hacerte una encerrona y ridiculizarte”.

“Yo fui a un incendio donde se habían quemado 80 casas y el matinal hizo un festín insinuando a que yo habría intervenido en el incendio”.

“Le dije al periodista ‘hueon, estamos en una situación donde tú le estás insinuando que nosotros podríamos haber quemado las casas. ¿Tú cachai que podemos terminar todos linchados’”, le reclamó.

El round con Tomás Cancino

Fue en noviembre del 2024 cuando Carter increpó al periodista Tomás Cancino cuando le hizo una pregunta.

“Alcalde, hay un hipótesis que dice que lanzaron una bomba molotov y serían personas cercanas a usted. ¿Cómo podría responder a esa acusación?”, le preguntó el comunicador, en alusión a lo que estaban comentando los vecinos sobre el origen del siniestro.

“¿Qué canallada es esa? ¿Usted va a preguntar cualquier estupidez al aire? Como se le ocurre que siquiera plantear una hipótesis así”, respondió molesto el actual jefe comunal.

“La verdad es que yo no me hago cargo de la prensa irresponsable como CHV. Ellos están siendo irresponsables”.

Sin embargo, ante la insistencia del periodista de la señal, el alcalde nuevamente se lanzó en su contra y le dijo: “Mire, a usted no le voy a contestar. Si usted quiere farandulizar esto, no corresponde. Al matinal del estallido yo no le voy a hablar en este minuto”, le paró los carros.

“¿Por qué matinal del estallido?”, le preguntó el comunicador. A lo que Carter evadió la pregunta: “Me puede dejar trabajar, por favor”.