“Lo peor es que ni siquiera se arrepiente”: Pamela Díaz recibe lluvia de críticas después de entrevista a Alejandra Álvarez

Esta semana, uno de los escándalos más dañinos de la farándula chilena, volvió a reflotar. Alejandra Álvarez volvió a la televisión para concederle una entrevista a “Only Fama”, en donde ella recordó cuando Pamela Díaz filtró fotografías íntimas de ella a modo de venganza.

PUBLICIDAD

En septiembre de 2008, la Fiera llamó a una conferencia de prensa afuera de una peluquería con la intención de mostrar imágenes privadas de la expanelista de “Intrusos”. Esto después de que Álvarez opinara que Díaz no podría tener sus hijos en un colegio católico después de bailar en el caño.

Un día antes de que Alejandra pisara el set del estelar de Mega, Pamela Díaz fue consultada sobre el incidente. “Fue algo que obviamente no volvería a hacer, pero fue mi forma de decir que nadie se mete con mis hijos“, partió diciendo.

“Ahora, no tengo un mea culpa, ya lo hice y ya por algo fui a juicio. No tengo nada que decirle, porque no por esto ella me cae bien”, continuó la Fiera, quien recalcó que no tiene por qué pedirle disculpas de nuevo si ya fueron a Tribunales.

“Si ella de verdad estaba tan dolida o tan mal, tú no te vas a sentar a un programa con esa exposición (...) quiere decir que no le afecta hoy en día”, añadió.

El sensible testimonio de Alejandra Álvarez

Por su parte, Alejandra Álvarez habló del profundo dolor que este acto de “pornografía de venganza” significó en su vida. “Yo quiero aclarar algo, aquí no se mató la imagen de una mujer, se le hizo daño a una familia completa. Para mí al decir que no me parece que estés bailando el caño cuando quieres colocar a tus hijos en un colegio católico, no es tocar a los hijos“.

“En la prensa se hablaba Pamela Díaz, pero en algún minuto, toda la gente que opinaba respecto a esta filtración, ¿pensó que yo tenía dos hijos adolescentes? De 15 y 18 años", continuó Alejandra.

PUBLICIDAD

“Yo no maté, no robé, yo no hice nada. Yo no cometí ningún delito, el delito lo cometieron conmigo. Destruyeron a mi familia. Yo estuve con una depresión importante, y es para la vida, no se olvida”, comentó posteriormente.

La condena de las redes sociales

Los usuarios de X se pronunciaron a propósito de este escándalo farandulero que ocurrió hace casi 18 años, y la gente condenó a Pamela Díaz por filtrar las fotos privadas de Alejandra Álvarez, haciendo hincapié que las consecuencias de sus actos serían muy distintas si ocurrieran en la actualidad.

“Que le llegue el karma por favor, que pague por lo que hizo. No estuvo bien, y aunque hayan pasado 18 años es un delito igual. ¡Le arruinó la vida a Alejandra Álvarez!“, reclamó un cibernauta.

“¡¿Cuántas fechorías habría hecho Pamela Díaz a lo largo de su ‘carrera’ y no le ha pasado nada?! ¡Me da rabia la vida y el mundo!“; ”Pamela Diaz de sorora no tuvo ni tiene un pelo. Pero en esta vida o en la otra se paga la maldad", escribieron más personas.

”En la sociedad actual en que todos tienen riesgo de ser cancelados, no sé cómo aún no le toca a Pamela Díaz. Es lejos el personaje que ha sido más denunciado al CNTV por matonaje, bullying, violencia, agresividad, amenazas, acoso, hostigamiento, insultos a otras personas", condenó otro usuario.

“Si esto fuera hoy, Pamela Díaz estaría canceladísima por filtrar fotos íntimas de otra mujer. Lo peor es que al día de hoy ni siquiera se arrepiente por haber destruido la imagen de Alejandra Alvarez”, añadió un quinto.

Además de las críticas que se escribieron en la red social X, diversas personas se han dirigido a la cuenta de Instagram de la animadora de Canal 13 para recriminarle sus acciones en contra de Alejandra Álvarez, y le han dejado recetas a modo de protesta.