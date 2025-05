Ni Latife se atrevió a tanto: El día que la doctora Cordero sacó el tejido y vaticinó el romance ministerial

Hace unos días la candidata a la presidencia Carolina Tohá confirmó que se encuentra en una relación con su excompañero de gabinete, el ministro de Hacienda Mario Marcel.

Pero, esta relación tiene larga data y fue hace dos años atrás cuando la doctora María Luisa Cordero lo gritó a los cuatro vientos, pero sin mayor repercusión mediática.

Ahora, cuando la exministra del Interior y el encargado de la billetera del país ya no ocultan su amor, cibernautas reflotaron el vaticinio de la diputada, quien al más estilo Latife Soto le achuntó medio a medio. Y eso, por un pequeño detalle.

Fue en su programa radial junto a Juan José Lavín, donde aseguró que Tohá y Marcel eran más que solo buenos compañeros de trabajo.

“El año 2023 la doctora Cordero dijo que Carolina Toha y Mario Marcel eran amantes, y los progres la atacaron. El tiempo le dio la razón”, destacaron en X.

“Me da la impresión que el ministro de Hacienda se sacó todas sus máscaras, incluso la de hombre casado. Anda sin anillo de matrimonio y es amante de la ministra del Interior”, dijo fiel a su estilo deslenguado.

Su análisis surgió luego que él le confesara que andaba en la casa de Carolina Tohá.

“Un día me habló él, que estaba en la casa de la ministra Tohá. Yo no le pregunté nada, él me dijo a mí. Es la pareja de Carolina Tohá”, dijo en aquella oportunidad.

¿Hay conflictos de interés?

Tras la revelación de la relación entre la candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, surgieron cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés.

Sin embargo, el ministro sostuvo que su compromiso con el Ministerio de Hacienda es total y que continuará desempeñando sus funciones con la misma dedicación.

Marcel afirmó este lunes que “ el Presidente, en primer lugar, ha sido muy claro respecto de la prescindencia de los ministros en la campaña electoral .”

“Como ustedes bien saben yo no he participado en ninguna actividad de campaña, no he emitido ninguna declaración en favor de ningún candidato o candidata y en lo que resta de todo el proceso electoral pretendo seguirlo haciendo de la misma manera", precisó.