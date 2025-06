“No responde a las prioridades del país”: Municipalidad de Tiltil rechaza el cambio de Punta Peuco a cárcel común

Un total rechazo expresó la Municipalidad de Tiltil al cambio de Punta Peuco a una cárcel común, luego del anuncio realizado por el Presidente Gabriel Boric en su última Cuenta Pública ante el Congreso, y que buscaría terminar con los privilegios que cuentan los condenados por crímenes durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En ese sentido, a través de un comunicado publicado en redes sociales, el municipio señaló que no está de acuerdo con la modificación anunciada.

“No aceptamos más cárceles”

“Como comuna catalogada como zona de rezago, con graves carencias en materia de seguridad, salud, acceso al agua potable y servicios básicos; consideramos que esta medida no responde a las verdaderas prioridades del país ni de los territorios históricamente postergados”, señaló el municipio en el comunicado.

A lo anterior, añadieron que el alcalde, César Mena aseguró que “este anuncio no mejora la justicia ni la seguridad. Es un gesto simbólico, ideológico, que no soluciona los problemas reales que vivimos en comunas como Tiltil. No aceptamos más cárceles. Necesitamos inversión, no más abandono”.

Finalmente, el escrito puntualizó que “nuestros vecinos, nuestro entorno y el ambiente adelaño son nuestra prioridad. Desde la Municipalidad reafirmamos nuestro compromiso con la unidad nacional, el respeto al Estado de Derecho y una justicia orientada al futuro, centrada en las necesidades reales de las personas”.