“No sé cuánto seguiré soportando”: Marcianeke alertó a sus seguidores con una publicación en la que reconoce su delicado estado mental

Preocupación entre sus seguidores dejó en las últimas horas una publicación de Matías Muñoz, más conocido como Marcianeke, quien en sus redes sociales evidenció estar atravesando por un delicado estado de salud mental al aseverar que “cada vez tengo menos ganas de estar despierto”.

Si bien no profundizó en el motivo de su actual estado emocional, el exitoso artista urbano chileno reveló en una historia de su cuenta oficial de Instagram estar bastante apenado de “hacerle daño a gente que no lo merece”.

Alertas por salud mental de Marcianeke

Con un fondo negro en su publicación en la red social, el cantante aseveró además que “será todo mejor si me voy. No sé cuánto seguiré soportando (…) cada vez con menos ganas de estar despierto. Cada rincón me trae un recuerdo”.

“Me quedo con todo lo bueno. Y ya desaparecer, para ya dejar de hacerle daño a gente que no lo merece. Pura pena weon (sic)”, sentenció el cantante, cuya dolorosa reflexión fue vinculada por varios de sus seguidores a una supuesta ruptura sentimental.

Y es que no pocos fanáticos del artista urbano recordaron los rumores de un definitivo quiebre amoroso con su pareja de poco más de un lustro, Anaís Vilches, con quien ha compartido una relación sentimental intermitente.

Las especulaciones respecto de este supuesto quiebre se acrecentaron luego que en radio ADN expusieran que algunos fanáticos de Marcianeke dieron cuenta que tanto el cantante como la joven “dejaron de seguirse mutuamente en Instagram y eliminaron las fotos en las que aparecían juntos”. Incluso, reforzaron su teoría con otra publicación del talquino, donde escribió “puro que me duele el pecho, que miedo”.

Una de las últimas publicaciones de Marcianeke en sus redes sociales. Fuente: Instagram @marcianeke.

No es primera vez que el cantante ha hecho público sus problemas de salud mental, ya que en una entrevista dada hace algunas semanas en el programa Primer Plano reconoció sufrir habituales episodios de depresión.

“Intento por las mías tratar de levantarme ante todas esas cosas, pero también el cuerpo me reacciona de manera nerviosa, me llegan esos apretones de guata. También pasó lo que es salud mental, paso deprimido, no he andado de ánimo, pero igual cumpliendo con mis cosas”, reveló en dicha ocasión.