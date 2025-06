“No hay que tolerar el acoso”: El enigmático mensaje de Michelle Carvalho desde cuartel de la PDI

La influencer y ganadora de Gran Hermano 2, Michelle Carvalho, encendió las alarmas entre sus seguidores luego de publicar una imagen en el frontis de la Brigada de Investigación Criminal de Lo Barnechea, dependiente de la Policía de Investigaciones (PDI).

La fotografía, compartida la tarde de este jueves a través de su cuenta de Instagram, fue acompañada de un potente mensaje: “No hay que tolerar el acoso, las amenazas y la extorsión”. La frase desató una ola de reacciones de preocupación por parte de sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre un posible nuevo episodio de violencia digital en contra de la modelo.

Hasta el cierre de esta edición, Carvalho no ha entregado más detalles respecto a la situación que la llevó al cuartel policial. Sin embargo, sus palabras reabrieron el debate sobre los límites del acoso en redes sociales y el impacto psicológico de estas situaciones en figuras públicas.

Cabe recordar que no es la primera vez que la influencer aborda este tipo de problemáticas. En 2022, denunció haber sido víctima de amenazas por parte de la familia de su expareja. En ese entonces, reveló haber acudido a Carabineros tras recibir amenazas de muerte. “Fueron dos años de terror y no se puso los pantalones, por eso tomé la decisión de hacer todo esto público, porque no quería yo volver a lo mismo”, señaló en esa oportunidad.

Aunque no se ha confirmado si el episodio actual está relacionado con esa experiencia pasada, la publicación de Carvalho deja entrever que sigue lidiando con situaciones complejas. Mientras tanto, sus seguidores continúan atentos a una posible declaración sobre lo ocurrido.

Michelle Carvalho Michelle Carvalho vía Instagram

Michelle y el quiebre de su amistad con Camila Andrade

Otro tema por el que Michelle Carvalho ha estado en el foco es su aparente distanciamiento con Camila Andrade, con quien forjó una amistad en Gran Hermano. Ante la pregunta de un seguidor que aludía a esa relación y a una reciente foto junto a Carla Jara, Michelle no dudo en sincerarse.

“Seré honesta. Todos fueron testigos de que en GH (Gran Hermano) construimos una amistad que se dio bajo el contexto del encierro. Al salir, tuvimos oportunidades para seguir haciéndolo. Cada una estaba en sus proyectos personales y no fluyó“, explicó la influencer.