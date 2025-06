Natalia Valdebenito criticó entrevista de María José Prieto tras defensa a Cristián Campos: “Las palabras de su esposa no limpian sus actos”

Este fin de semana, la actriz María José Prieto rompió el silencio y habló con la Revista El Sábado para hablar sobre el juicio de su marido, el actor Cristián Campos, quien fue sobreseído por los delitos de abuso sexual debido a que prescribieron, pero Tribunales acreditó la existencia de tres agresiones de connotación sexual.

La actriz describió que nunca tuvo una buena relación con la denunciante, Raffaella di Girolamo, quien era la hijastra de Campos, y que la primera vez que la conoció, ella estaba gritando y golpeó el capó del auto después de que fueron a buscar a los hijos del actor, Antonio y Pedro. “Yo quedé plop, y le pregunté: ‘¿Quién es?’. Ahí Cristián me dijo: ‘Es la hija de la Claudia, no la tomes en cuenta, ella actúa así’“, relató.

“Su relación conmigo siempre fue de amor-odio, me odiaba, me amaba (...) Una vez terminamos con Cristián y me la topo en Antonio Varas con Bilbao, en una Copec, y se me acerca gritándome: “iAl fin terminaste con mi papá! Qué bueno, porque él va a volver con mi mamá”. Estamos hablando de una mujer de 27 años. Cuando me fui, salió persiguiéndome en su auto".

La reacción de Natalia Valdebenito

La comediante Natalia Valdebenito reaccionó a los dichos de la actriz debido al modo en el que describió a la denunciante de su marido, Raffaella di Girolamo. A través de su cuenta X, la locutora radial entregó su opinión.

“Raffaella es la víctima de Campos. Según su testimonio y el dictamen de la justicia. Que salga la esposa del abusador a defenderlo no ha de extrañar, que salga a atacarla a ella es de una bajeza total. Campos es culpable y las palabras de su esposa no limpian sus actos”, escribió.

De igual forma, reposteó comentarios de otras personas que hablaron sobre la entrevista de Prieto, quien aseveró que al haber sido víctima de abuso sabe identificar a abusadores, por lo que cree en la inocencia de Cristián Campos.

“No siempre se tiene la lucidez ni la objetividad. Menos si te has vinculado afectivamente. Ser víctima de abuso, no te vuelve experto para identificarlos. Es más, te hace proclive a ello, te obliga a estar atento; te vuelve frágil y exige de uno, cuidarse”, señaló un usuario de X.

Otra cibernauta señaló que “los abusadores no actúan igual con todo el mundo. Como los sicópatas, tienen doble vida. Tienen doble o triple cara. Un abuelo amoroso puede ser abusador de sus sobrinas. Un papá amoroso puede ser abusador de sus nietos. Esta entrevista es perjudicial para víctimas”.

Por otro lado, una usuaria afirmó que “que María José Prieto defienda a Cristián Campos como si fuera inocente es revictimizante. La justicia acreditó los abusos; que estén prescritos no los borra. No se puede usar el afecto para negar el daño. Eso no es valentía: es impunidad disfrazada. Que asco”.