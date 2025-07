Latife Soto advierte sobre los muñecos Labubu: “Es un demonio. De una manera u otra logra dominarte”

En el programa ‘Zona de Estrellas’, la médium y tarotista Latife Soto se hizo parte de la discusión sobre los muñecos Labubu, apoyando las afirmaciones de Lisandra Silva, quien había relacionado su malestar físico y emocional con estos juguetes de origen asiático.

PUBLICIDAD

Soto afirmó que estos muñecos tienen una energía negativa, caracterizándolos como portadores de una influencia demoníaca. Latife Soto explicó que “ Es real la energía de este monito. Este peluchito tiene una energía negativa demoníaca .”

La médium destacó que el muñeco estaría vinculado a una entidad oscura, lo que genera inquietud entre los padres cuyos hijos son fanáticos de estos peluches. Afirmó que se trata de un “demonio mesopotámico” que se relaciona con el personaje de la película El Exorcista.

En particular, mencionó que el muñeco está inspirado en la figura mitológica de Pazuzu, un demonio que ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia.

Un juguete con un trasfondo oscuro

Soto describió al juguete como “súper tierno”, pero advirtió que en realidad posee “programaciones” que llevan a las personas a tenerlo en sus hogares. “Si tú le das un lugar especial, siempre juegas con él, es como que le estás rindiendo culto”, explicó.

La médium también enfatizó que, al interactuar con estos muñecos, las personas podrían estar “sin querer inconscientemente” rindiendo culto a fuerzas demoníacas. “Le gusta actuar de esa manera a todo lo que es demoníaco, así que es una energía demoníaca”, añadió, sugiriendo que el fenómeno de viralización de estos juguetes podría tener un trasfondo más inquietante del que parece a simple vista.

En cuanto a las consecuencias de esta energía supuestamente negativa, Latife Soto fue clara: “Primero comienza con causarte pesadillas, no duermes bien, de noche empieza como a lograr dominarte”.

PUBLICIDAD

Según su diagnóstico, los efectos pueden incluir problemas de salud, emocionales y psicológicos, lo que podría llevar a las personas a experimentar una serie de complicaciones que no saben cómo explicar.

¿Qué dijo Lisandra Silva?

La cubana preguntó a sus seguidores: “¿Los regalo? ¿Los entierro? ¿Los quemo? ¿Los boto? ¿Qué hago?“, partió el video de la cubana, quien sujetaba 4 Labubus de diferentes colores. Ella señaló que tiene casi toda la colección, pero será el último día de su casa.

En mayo llegaron los peluches, y de a poco Lisandra comenzó a sentirse mal. “Tenía migrañas un poco más intensas y se lo achacaba al trabajo, el estrés y la menstruación. Lo que pasa es que los dolores de cabeza se volvieron migrañas muy intensas, no las soportaba”, confesó.

Para mejorarse, Lisandra hizo sahumerios en su casa porque se sentía ahogada, como también se sentaba en una mesa de mármol para descargar energías. “Era una bola de humo negro que me inundaba completamente”.

Esto también le trajo insomnio, y se despertaba múltiples veces durante las noches. “Cuando dormía tenía pesadillas insoportables, siempre soñaba con orgías o que trabajaba para la mafia”, detalló.

“Cosas demasiado desagradables. Es una vibración que no va con la mía, yo no consumo pornografía y no veo nada que tenga que ver con cosas sexuales. No podía entender por qué razón soñaba cosas así”, reconoció.