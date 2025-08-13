Mariana Derderián y su deseo para encontrar la paz en Medio Oriente: “Me encantaría ver al Papa desde el Vaticano aterrizando en Gaza”

La actriz Mariana Derderián publicó una storie en su cuenta de Instagram, en donde hace una particular reflexión sobre lo que ocurre en Gaza, donde ya la hambruna se está volviendo el ataque más fuerte más allá de los misiles.

“Me encantaría ver al Papa desde el Vaticano aterrizando en Gaza. Imagino que detendría TODO. No porque Netanyahu lo vaya a respetar, todo lo contrario, si no porque las potencias que si lo pueden detener tomarían medidas efectivas en vez de tomar palco”, comenzó su mensaje.

Derderián afirmó además que “Trump dice ser Cristiano, sería lógico (para mi) que el Papa apareciera a presionarlo. Tal vez, es pésima idea, tal vez solo nos queda ver marchas de millones de personas alrededor del mundo, tal vez solo nos queda la impotencia y la certeza de que la mayoría siempre hemos sido minoría”.

Storie Mariana Derderián Captura Instagram

El llamado a Don Francisco

Hace ya semanas, la actriz destacó la importancia de que un comunicador influyente como Don Francisco se pronuncie sobre el tema, mencionando su legado con la Teletón. “Sé que te importan los niños y no solamente los de Chile, también imagino que te importan los niños de todo el mundo”, afirmó Derderian.

Hizo hincapié en la gravedad de la situación en Gaza, mencionando que “allá están mutilando niños, están mutilando gente, y están, además, quedando sin la contención de la familia”. Acentuó la necesidad de visibilizar el sufrimiento de los más vulnerables en el conflicto y la importancia de no ser cómplices del silencio.

Además, la actriz hizo un llamado a la comunidad judía, recordando que “hemos visto en muchísimos países a muchas personas judías que marchan con la cara de niños palestinos, pidiendo que paren por favor este genocidio, que por favor, basta”. Este comentario refleja la interconexión de las luchas por la paz y la justicia en diversas comunidades.