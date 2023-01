MOP y AVO I PRESENTARON EL CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO Y SU FLOTA DE EMERGENCIA EN RUTA DONDE DESTACA LA SEGURIDAD VIAL Y LA PREVENCIÓN DE DELITOS A LOS USUARIOS

La nueva autopista exhibió su Centro de Control de Tráfico con la presencia del ministro de Obras Públicas Juan Carlos García y otras autoridades, dieron a conocer la flota de seguridad de la autopista y el Centro de Control de Tránsito (CCT) que permite monitorear y alertar oportunamente accidentes en la vía y la prevención de delitos ( como encerronas) para los usuarios de AVO I.

La construcción de Américo Vespucio Oriente (AVO I), ha sido un tremendo aporte para la calidad de vida, esto gracias al ahorro de tiempo y combustible que ha significado para los usuarios. Además, fue construida bajo una mirada innovadora y sostenible para su construcción y operación.

AVO

El Ministro García comentó, “Sabemos que esto es un proceso continuo y es un trabajo en el que no vamos a aflojar. Queremos cuidar a las personas en toda la infraestructura pública que tenemos en nuestro país; este es un buen ejemplo y es parte de los resultados que tenemos en el trabajo en conjunto como Gobierno con la subsecretaría de Prevención del Delito, y múltiples sectores que nos permiten ir avanzando en seguridad. Sabemos que esto no es suficiente y por esto las medidas que estamos tomando, durante el año 2023 seguiremos trabajando en nuestra agenda en seguridad en conjunto con las concesionarias. Este tipo de medidas no serían posible sin la colaboración del sector privado, pero también de las policías”.

La concesionaria en su diseño y construcción trabajó primordialmente en fortalecer la seguridad vial y la prevención de delitos pensado en el bienestar del conductor, para que siempre pueda recorrer

de forma tranquila y sin riesgos la nueva autopista Américo Vespucio Oriente. (AVO I) Además cuenta con un equipamiento de primer nivel, innovador y sostenible. Los 3 principales servicios que ofrece son:

El Centro de Control del Tráfico (CCT): funciona las 24 horas del día los 365 días del año, permitiendo monitorear la ruta con cámaras de alta resolución y operar la ruta con personal altamente especializado, contando además con los más modernos sistemas de detección y seguridad a lo largo de toda su extensión.

Asistencia en la Ruta: un completo equipo de atención en ruta con vehículos equipados para asistir y enfrentar todo tipo de emergencias de manera gratuita, oportuna y segura. Estos vehículos están conformados, entre otros, por unidades de patrullaje, ambulancia, grúa plataforma y remolque y unidades de rescate.

SOS en Ruta: En el sector de túneles de la ruta existen en total 380 estaciones de emergencia, ubicadas cada 50 metros y cada uno posee un extintor de 6 kilos de polvo seco y una manguera de red húmeda. Por su parte, siempre que lo necesites podrás ponerte en contacto con los operadores del Centro de Control por medio de alguno de los 271 teléfonos de emergencia ubicados a lo largo de toda la autopista, o llamando al fono de emergencia +562 2547 7777.

Luis Eusebio Iñigo, gerente general de AVO I manifestó que " La seguridad vial de los usuarios es nuestra prioridad y para ello contamos con los más altos estándares en tecnología para sistemas de monitoreo de ruta en caso de accidentes o cualquier otro tipo de evento en la vía. Gracias a nuestros sistemas y a la flota de emergencia en ruta, hoy podemos salvar vidas o prevenir riesgos mayores, además de reportar delitos con una tasa de respuesta casi instantánea. Gracias a esto, podemos entregar mayor seguridad a los usuarios que prefieren AVO I para trasladarse” .

Cabe destacar que además de estos servicios, poseen una flota de vehículos de emergencia y equipamiento del CCT.

Ambulancia (incluido la incubadora): Ambulancia avanzada para traslado de pacientes en estado crítico, tripulada por un enfermero reanimador, un paramédico auxiliar de enfermería y un conductor, todos con experiencia en atención de pacientes con trauma severo ocasionado por accidentes de tránsito. Incluye una incubadora para traslado programado de pacientes pediátricos y recién nacidos.

Grúas doble puente con brazo pluma: Con capacidad para 40 toneladas de arrastre y 20 toneladas de levante, para traslado de camiones y buses. Brazo pluma para levantar objetos de la calzada de hasta 2 toneladas de peso.

Grúa plataforma para traslado de vehículos livianos y motocicletas, con capacidad para transportar dos vehículos en forma simultánea.

Camión de ataque contra incendios, equipado con un estanque de agua de 4.000 litros de agua, similar a un carro de bomberos, para dar la primera respuesta en espera de la llegada de bomberos.

Camión de rescate vehicular, equipado con herramientas para socorrer a personas atrapadas o encerradas al interior de vehículos siniestrados. Las herramientas de rescate son totalmente eléctricas, lo que entrega mayor autonomía y movilidad durante la labor de rescate, en reemplazo de los antiguos sistemas hidráulicos con mangueras que ante fallas o fugas eliminan líquidos contaminantes.

Motocicletas de avanzada con paramédicos especialistas en la atención de pacientes con lesiones traumáticas.

Patrullas de Señalización, con elementos luminosos, flecha de señalización direccional y conos de tránsito para segregar zonas de trabajos y accidentes, generando la zona segura para el personal que atiende las emergencias.

El equipamiento en tecnología que utiliza AVO I es de primer nivel y la mejor calidad, con cámaras que graban con resolución HD dentro y fuera de los túneles. Además de cámaras fijas, entre otros sistemas que ayudan a que el usuario pueda recorrer la autopista de la mejor manera.

Equipamiento CCT

● Cámaras Domo Exteriores: 30

● Cámaras domo Interiores: 73

● Cámaras Fijas: 205

● Postes SOS: 271

● Sistema de megafonía (Parlantes): 754

● Paneles de Mensajería Variable: 30

● Aspas Flechas (ASF): 134

● Indicadores de velocidad (CLV): 224

AVO I cuenta con tecnología e infraestructura de última generación. Ahorrará los tiempos de viaje y ayudará a disminuir la contaminación y el consumo de combustible, ayudando al cuidado medio ambiente. La construcción y operación de esta autopista está diseñada para entregar un servicio de calidad, en el desarrollo sostenible de Chile.

Dentro de las políticas sostenibles de AVO I, se utilizó energía de punta y sustentable. El 100% de la energía eléctrica del edificio corporativo será suministrada por proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC). La iluminación en todos los túneles es por medio del sistema Iohnic, desarrollado por la empresa Sacyr. Basado en la tecnología LED, maximiza la percepción visual del conductor y reduce el consumo energético en más de un 40%, si se compara con la iluminación tradicional.