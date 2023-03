BMW Motorad

Mientras que la escena internacional de personalización en torno a BMW Motorrad dedica principalmente su inspiradora creatividad, excelente artesanía y flujo contínuo de nuevas ideas a los modelos BMW Motorrad Heritage R18 y R nineT, ahora ha tomado forma en Austria un proyecto excepcional basado en el BMW CE 04. En colaboración con BMW Motorrad Austria en Salzburgo, el especialista en personalización Vagabund Moto GmbH en Graz ha creado el BMW CE 04 Vagabund Moto Concept, un scooter eléctrico elegante y multifuncional basado en el BMW CE 04 para uso urbano. “Cada uno define la movilidad del futuro a su manera individual. Con el BMW CE 04 Vagabund Moto Concept, ahora presentamos nuestra propia idea de un e-scooter urbano elegante y multifuncional, que muestra cómo las necesidades de movilidad son tan individuales como cada personalidad. No hemos reinventado la rueda, pero le hemos dado una nueva mirada a la función. Lo llamamos “aprovechar las sinergias entre la funcionalidad y la estética de una manera adecuada para el uso diario”, dice Paul Brauchart, fundador y director gerente de Vagabund Moto GmbH, al explicar la filosofía detrás del BMW CE 04 Vagabund Moto Concept. En consecuencia, este e-scooter hecho en Austria no sólo tiene un esquema de color particularmente atractivo en blanco, verde oscuro, beige y negro, sino que también cuenta con varios elementos funcionales creados en un estilo de diseño fresco y moderno, centrado en un grupo objetivo juvenil. Por ejemplo, una simpática cara sonriente no sólo proporciona una fascinante acentuación visual en el cubo de la rueda delantera, sino que también aparece en el cristal de los intermitentes. Lo que se ha mantenido, sin embargo, es el impresionante concepto técnico del BMW CE 04 con datos clave como una potencia máxima de 31 kW (42 CV), una aceleración dinámica de 2,6 s de 0 a 50 km/h, una autonomía de 130 km (según el WMTC) y un tiempo de carga de sólo 65 minutos de 0% a 80% - con un cargador rápido opcional a máxima corriente de carga. “Con este proyecto de personalización era muy importante para nosotros destacar la enorme variabilidad del BMW CE 04. Al mismo tiempo, debía ser un vehículo que atrajera especialmente a los jóvenes y deportistas en un entorno urbano y, aun así, ser apto para todo tipo de clientes. El diseño fresco y moderno del CE 04 está especialmente en consonancia con su aspiración a un estilo de vida deportivo”, añade Oliver Balzer, director de BMW Motorrad Austria. De acuerdo con el lema “Action meets Fashion”, el BMW CE 04 Vagabund Moto Concept recibió un funcional baúl superior para complementar el espacio de almacenamiento estándar, junto con una tabla de surf con un sistema de transporte integrado en el vehículo, ya sea para un viaje al mar o al lago más cercano. “La tabla de surf no es sólo una pieza de equipamiento deportivo: es también una metáfora de un estilo de vida urbano sostenible. La BMW CE 04 Vagabund Moto Concept combina trabajo, ocio y estilo individual, demostrando que no tiene por qué haber contradicción entre ninguna de estas áreas”, concluye Oliver Balzer. A nivel local, Benjamín Grohnert, gerente de BMW Motorrad Chile, cuenta que este proceso de customización de motocicletas en Chile es más escaso. Si bien el uso de este tipo de vehículos ha aumentado en gran medida durante el último tiempo, esto se debe a la necesidad de movilidad diaria. Conducir una motocicleta no es solo conducirla, si no que es vivir una experiencia y el llamado es a atreverse y acercarse a expertos para ver de qué manera pueden customizar su vehículo y mejorar día a día la experiencia de manejo.