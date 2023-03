El piloto francés Norman Nato ha transitado, a sus 30 años, un largo camino en el automovilismo de elite. Luego de un trayecto notorio en las categorías junior de automovilismo, obtuvo triunfos en la Fórmula Renault 3.5 Series, la GP2 Series y la Fórmula 2 de la FIA, con 3 victorias y ocho podios en tres temporadas.

Nissan Fórmula E | Photographer: Tess Viera| Event: Preseason Testing| Circuit: Le Mans Airport| Location: Le Mans| Series: FIA Formula E| Season: 2022-2023| Country: France| Keyword: Season 9| Keyword: Season Eight| Keyword: S9| Keyword: motorsport| Keyword: electric racing| Keyword: single seater| Keyword: open wheel| Keyword: 2022| | Team: Nissan| Car: Nissan e-4ORCE 04|Car: Gen-3| | Driver: Norman Nato| Team: Nissan| Number: 17| Car: Nissan e-4ORCE 04|Car: Spark Gen-3| (Nissan)

En las célebres 24 Horas de Le Mans, en 2020, se quedó con el segundo puesto, y con el tercer lugar en el FIA World Endurance Championship de 2019/20.

Esta temporada 2022/23, Nato regresa con Nissan a la Fórmula E, categoría en la que obtuvo una victoria durante la temporada 2020/21, convirtiéndose en uno de los tres pilotos que lograron un triunfo en su temporada debut. “Lo más divertido de la Fórmula E es la atmósfera entre los pilotos, es algo que no se ve en otros campeonatos. Algunos de nosotros aquí somos muy buenos amigos”, asegura.

Los invitamos a conocerlo.

¿Cómo describirías a Nissan en motorsports y en la Fórmula E?

Nissan es realmente activo en motorsports, en Japón son muy importantes, y también ahora en Fórmula E está creciendo. El equipo está en un nuevo proceso.

Estoy en el inicio de un nuevo capítulo y estamos en la situación de decir “construyamos”, este equipo, esta familia. La Fórmula E es el campeonato correcto para hacerlo, y estoy seguro de que Nissan también continuará creciendo en otros campeonatos. Nissan está en motorsports desde hace muchos años y es bueno tanto para las compañías como para los pilotos, es un honor para nosotros ser parte de una empresa como Nissan.

Nissan Fórmula E (Nissan)

¿Cómo llegaste a la Fórmula E?

Los circuitos de calle son algo que realmente disfruto y donde me fue bien en el pasado. En karting y en Fórmula 1, Fórmula 2, en Mónaco, los circuitos de calle los disfruto y la Fórmula E es el campeonato perfecto, por los circuitos, por el alto nivel de pilotos, equipos y fabricantes.

¿Qué es lo más divertido de la Fórmula E?

Lo más divertido es la atmósfera en el paddock entre los pilotos. Es uno de los únicos campeonatos en los que los pilotos salen a comer juntos antes o después de las carreras. Es una gran contienda en la pista pero hay mucho respeto, y fuera de eso somos buenos amigos, y eso es algo que realmente disfruto en Fórmula E.

¿Cómo es el entrenamiento previo a la carrera? ¿Qué no puede faltar?

El paddel tennis es algo que practico bastante porque me gusta y es un buen entrenamiento que puedo practicarlo a veces por unas horas. También es muy bueno para los reflejos. Me gusta correr, voy al gimnasio. Y me gusta también hacer yoga para estirarme y también para desconectarme. Básicamente trato de adaptar mi entrenamiento a lo que necesito en el auto.

¿Cómo imaginas que va a ser la experiencia en el circuito de Brasil donde van a correr en marzo?

Realmente tengo muchas ganas de conocer Brasil, nunca estuve allí. Sé que es un país enorme, San Pablo será una carrera divertida, seguramente es un lugar muy especial para los pilotos. No sé realmente qué esperar, todavía no vi la pista, la prepararemos en el simulador, pero realmente tengo ganas de ir a Brasil por primera vez.