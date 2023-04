El presidente emérito de Mahindra Group, Keshub Mahindra, fallece a los 99 años

Keshub Mahindra, presidente emérito de Mahindra Group, falleció en paz hoy en la mañana. El empresario de 99 años era un conocido filántropo y redefinió el gobierno corporativo en la India. Fue un líder ejemplar y una figura insustituible en la industria india, venerado por su visión para los negocios, su liderazgo con el ejemplo y, sobre todo, por su integridad profesional intransigente.

Nacido el 9 de octubre de 1923 en Shimla, Keshub Mahindra fue alumno de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, EE. UU. Se unió a Mahindra & Mahindra en 1947 y asumió el cargo de presidente en 1963. Bajo su dirección, la empresa se transformó desde una compañía comercializadora de acero a un holding diversificado de empresas.

Keshub Mahindra contribuyó significativamente a la industria y el Gobierno de la India lo nominó para que fuera parte de muchos comités, incluida la Comisión Sachar sobre Derecho de Sociedades y MRTP y el Consejo Asesor Central de Industrias. De 2004 a 2010, fue miembro del Consejo de Comercio e Industria del Primer Ministro en Nueva Delhi. También fue miembro del Consejo Asesor de APEX de ASSOCHAM y se desempeñaba como presidente emérito de la Federación de Empleadores de la India. Fue miembro honorario de la All India Management Association, Nueva Delhi y miembro del Consejo de United World Colleges (International) en el Reino Unido. En 1987, el gobierno francés le concedió el Chevalier de l’Ordre National de la Legion d’honneur.

El presidente de Mahindra Group, Anand Mahindra, dijo: “El Sr. Keshub Mahindra fue y siempre será una fuente de inspiración para mí y para todo el Grupo Mahindra. Fue un hombre de principios y lideró desde el frente para preservar el legado de nuestros fundadores lo que ha asegurado que la organización se haya mantenido arraigada en la ética, los valores y el buen gobierno corporativo. El Sr. Keshub Mahindra era conocido por su astuta perspicacia comercial que ayudó a transformar a Mahindra en una federación diversificada de empresas. Su compasión y su enfoque centrado en las personas, fue lo que lo convirtió en un ícono empresarial global, muy querido y respetado”.

Keshub Mahindra también participó en distintas juntas y consejos directivos, tanto en el dominio público como en el privado, incluidos SAIL, Tata Steel, Tata Chemicals, Indian Hotels, IFC e ICICI. También fue el presidente fundador de HUDCO (Sociedad Limitada de Vivienda y Desarrollo Urbano); Vicepresidente de Housing Development Finance Corporation Ltd; Presidente Mahindra Ugine Steel Co. Ltd; Director de Bombay Dyeing & Manufacturing Co. Ltd. y Bombay Burmah Trading Corporation Limited.