PEUGEOT DESVELA EL NUEVO 9X8 EN LA SEMANA DEL DISEÑO DE MILÁN,

Peugeot y el artista J. Demsky se han unido para crear un diseño gráfico muy original para el Peugeot 9X8 que participa en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA (WEC) desde 2022.

La presentación exclusiva de esta decoración del Peugeot 9X8 tendrá lugar en la Semana del Diseño de Milán el próximo 17 de abril.

ALLURE: Una segunda colaboración basada en el diseño y la creación que encarna perfectamente la visión optimista de Peugeot: “El mundo es mejor con Allure”.

EXCELENCIA: El Peugeot 9X8, decorado por J. Demsky, estará presente en las 24 Horas de Le Mans 2023.

EMOCIÓN: Peugeot convoca a uno de los artistas más creativos del momento para perpetuar la gran tradición de Art Cars con un espectacular diseño para el 9X8.

Después de anunciar una primera colaboración artística con Emeric Tchatchoua, fundador de la marca 3.PARADIS, durante la presentación europea del INCEPTION CONCEPT, Peugeot continúa su estrategia de colaboración con artistas talentosos.

J. Demsky, un artista visual polifacético de origen español, evoluciona en un mundo artístico moderno inspirándose en los años 90: su arte le habla a toda una generación y su firma gráfica es única.

Al imaginar el nuevo deseño del 9X8, J. Demsky hace algo más que simplemente decorar un automóvil: transmite un mensaje poderoso en la gran tradición de los Art Cars que han hecho historia en el automovilismo, aplicándolo a un modelo deportivo que expresa lo mejor de Peugeot en términos de estilo, eficiencia y tecnología. Un artista ecléctico, J. Demsky también imaginó nuevos gráficos para los trajes de carreras y el casco de los pilotos del equipo Peugeot para 2023.

La revelación de esta nueva decoración se llevará a cabo en Milán el 17 de abril de 2023, en presencia de Matthias Hossann, Director de Estilo de Peugeot, Phil York, Director de Marketing y Comunicación de Peugeot y Gustavo Menezes, piloto del equipo Peugeot TotalEnergies. En ese sentido, el 9X8 se encontrará en exhibición al público hasta el 23 de abril.

El equipo Peugeot TotalEnergies cuenta con dos 9X8 que participan en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA (WEC) desde julio de 2022. En 2023, para su primera temporada completa, Peugeot obviamente apunta al podio, en particular en la legendaria carrera de las 24 Horas de Le Mans que celebra 100 años este 2023. El Peugeot 9X8 seguiría así los pasos de sus ilustres antepasados, el 905 (victorioso en Le Mans en 1992 y 1993) y el 908 (2009). Este Hypercar con tracción en las 4 ruedas lleva el know-how híbrido de Peugeot al más alto nivel del escenario mundial del automovilismo.

Matthias Hossann, Director de Estilo de PEUGEOT, declaró: “El Peugeot 905 es un icono de los años 90 cuya energía y creatividad queríamos celebrar y J. Demsky comparte esta pasión e inspiración. La fuerza gráfica de su arte, referenciado pero ultramoderno, transporta al Peugeot 9X8 a un universo que mezcla arte callejero y tecnología. Es una verdadera actuación artística para celebrar tanto el diseño automotriz como el 100° aniversario de las 24 Horas de Le Mans”.

J. Demsky, artista visual de múltiples talentos aseguró por su parte: “Me fascinó la colaboración desde el principio, ya que me encanta la velocidad, el diseño de vehículos, la precisión, la valentía y la nostalgia. Esta asociación celebra el experimentar nuevas cosas y me empujó a explorar infinitas posibilidades para un nuevo futuro en el mundo de las carreras para una marca como Peugeot Sport”.