El modelo reúne las mejores cualidades de un SUV, con su gran tamaño y altura libre al suelo, sumado al elegante diseño de un coupé al estilo italiano. La gama de versiones está 100% equipada con la deportividad y eficiencia de los motores turbo.

Fiat FastBack (CHRIS CASTANHO FOTOGRAFIA)

La reconocida marca italiana de automóviles, Fiat, sigue sorprendiendo al mercado automotriz con sus innovadoras propuestas. En esta ocasión, presenta su nuevo modelo Fastback, el primer SUV Coupé de la marca que combina lo mejor de dos segmentos: la elegancia y el estilo deportivo de los coupés con la potencia y la funcionalidad de los SUV.

El Fiat Fastback cuenta con un gran despeje y una posición de conducción elevada que lo hacen ideal para enfrentar cualquier terreno con seguridad y confort. Su diseño coupé, elegante y sofisticado, se distingue por líneas fluidas y curvas suaves que le confieren una estética deportiva y moderna.

Además de su atractivo exterior, el Fastback destaca por ser un modelo familiar juvenil, con un interior espacioso y un amplio maletero que lo hacen perfecto para disfrutar de viajes en familia o con amigos. También cuenta con una motorización 100% turbo que le brinda una mayor potencia y eficiencia en el consumo de combustible.

Moderno diseño

Este innovador modelo presentado por Fiat cuenta con un diseño único, que combina el puesto de conducción más elevado y el volumen exterior típico de los SUV con el confort interior y un maletero muy generoso, que tiene una capacidad de 600 litros.

Este modelo ofrece mayor longitud, ancho y apertura de acceso en comparación con sus competidores, lo que facilita la carga de varias maletas y otros objetos que el usuario quiera transportar. Además, cuenta con una cubierta retráctil que brinda mayor seguridad y privacidad.

Otra ventaja del diseño es la versatilidad de su espacio de carga. Con los asientos abatidos, el volumen del maletero se expande a 1.087 litros, lo que brinda amplias opciones para transportar objetos más grandes o voluminosos.

En cuanto a la apariencia exterior, cuenta de serie con faros Full LED y luces diurnas (DRL), lo que le confiere un aspecto moderno y sofisticado. Estos elementos de iluminación no solo cumplen una función estética, sino que también mejoran la visibilidad y seguridad durante la conducción.

El diseño interior de este vehículo no se queda atrás y llama la atención por su estilo deportivo y futurista. Los asientos son muy amplios, cómodos y tienen tejidos suaves al tacto, que están disponibles en tela, malla texturizada o cuero ecológico, según los intereses y gustos de cada cliente.

Para completar, el interior del Fastback trae algunas sorpresas: easter eggs escondidos con referencias a este nuevo modelo de Fiat.

Seguridad y rendimiento deportivo

El nuevo modelo de Fiat se desarrolló sobre la plataforma MLA, una de las más modernas y versátiles de Stellantis, totalmente modular y con mucha calidad y robustez. De esta manera, Fastback es uno de los autos más seguros producidos en América Latina.

En cuanto a la carrocería, esta se compone en un 87% por acero de alta y ultra resistencia que disipa mejor la energía del impacto en caso de colisión. Además, el vehículo cuenta con cuatro airbags, dos frontales y dos laterales. Otro punto fuerte del modelo es la altura mínima al suelo (192 mm), que está entre las mejores de la categoría.

Otro aspecto fundamental que define al nuevo Fastback es su potencia, puesto que es 100% turbo. El propulsor permite al modelo pasar de 0 a 100 km/h en tan solo 10,2 segundos. El consumo de combustible también es impresionante con motor 1.0 turbo, registrando hasta 14,6 km/l en carretera.

El vehículo cuenta con tres modos de conducción: Normal (enfoque en menor consumo y más comodidad), Manual (más versatilidad) y Sport (respuesta más rápida).

Avanzada tecnología

La tecnología es un elemento fundamental para este modelo, puesto que está equipado con ADAS (sistemas avanzados de asistencia a la dirección) y también cuenta con un freno de parking eléctrico. Además, destaca el “Auto Hold”, una opción con la cual el Fastback mantiene el freno accionado después de quitar el pie del pedal, aportando mucho más confort al día a día del cliente.

También ostenta un tablero full digital personalizable de 7 pulgadas en el que el usuario puede elegir si desea tener información analógica o digital, como la fuerza G, la presión del turbo, el consumo en tiempo real, entre otros. Tampoco podría faltar conectividad en el Fiat Fastback: está equipado con una central multimedia de 8,4 o 10,1 pulgadas (según versión) con GPS, además de Apple CarPlay y Android Auto con conectividad de forma inalámbrica.

Versiones

El Fiat Fastback está disponible en tres versiones: Drive Turbo 200 AT, Audace Turbo 200 AT, e Impetus Turbo 200 AT, y se ofrece en cinco colores: Negro Vulcano, Blanco Banchisa, Gris Strato, Gris Bari y Gris Silverstone.