Test Drive RAM 700 CVT

Una tremenda alternativa que combina en un solo vehículo el trabajo y la familia a buen precio.

Me pareció una camioneta muy cómoda para manejar. Muy maniobrable con posibilidades de entrar en casi todas partes, lo que en esta ciudad es una maravilla.

Me encantó su diseño exterior, bueno para mi gusto RAM tiene guapos diseños de camionetas y esta es una más. Neblineros, llantas, la rejilla frontal, todo se combina para hacerla bien atractiva físicamente.

RAM 700 CVT

Lo único que me sobró fue la pisadera, si bien estéticamente se veía linda y el tramado me pareció precioso, la utilidad es nula. Y más que nula molesta me golpeaba la pantorrilla cada vez al bajar.

La conectividad impecable me sorprendió gratamente, se conecta rapidísimo con Android y Apple, sin cable ni complicaciones, un acierto. La pantalla de 7″ muy completa y fácil de operar.

El espacio interior es más bien justo, considerando que mis modelos son de 1.90, no les quedaba muy cómoda la segunda fila, teniendo en cuenta además que yo manejo con el asiento hasta atrás.

RAM 700 CVT

SEGURIDAD •4 Airbags (frontales y laterales) •Sistema de frenos con ABS y EBD• Control electrónico de estabilidad (ESC) •Sistema de asistencia para partidas en pendiente (HLA) • Control de tracción TC Plus • Bloqueo diferencial electrónico • Cinturones de seguridad con pretensores • Aviso de cinturones de seguridad • Anclaje Isofix • Inmovilizador • Placa de protección de cárter • Alarma perimétrica • Apoyacabezas traseros (3) + cinturon de 3 puntas • Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)

RAM 700 CVT

CONFORT •Aire acondicionado • Volante regulable en altura • Asiento conductor con regulación en altura • Alzavidrios eléctricos • Cierre centralizado • Apertura remota de tanque de combustible • Mando de apertura de puerta a distancia • Portalón trasero con cierre electrico y amortiguada • Espejos retrovisores con ajuste eléctrico • Cámara de estacionamiento trasera con sensores y guía de lineas activas

RAM 700 CVT

INTERIOR • Comandos de radio/teléfono al volante • Computador de a bordo • Sistema de audio integrado con USB, auxiliar y conectividad Bluetooth Pantalla multimedia touch 7′' con conectividad Android Auto y Apple Car Play • Toma de corriente de 12V • Display de tablero multifunción 3,5′' • Indicador de cambio de marcha • Indicador de temperatura externa • Asientos tapizados en tela con aplicaciones de cuero • Puerto USB • Volante tapizado en cuero

Esta RAM 700 la pueden encontrar en 6 versiones y 5 colores, blanco, gris, plata, negro y rojo.

RAM 700 SLT cabina simple desde $10.990.000 + iva

· Motor 1.4 fire evo 8v

· Potencia 85 hp / 122 nm

· Carga 720 kgs / 1143 lts

· Transmisión manual de 5 velocidades

RAM 700 SLT cabina doble desde $11.990.000 + iva

· Motor 1.4 fire evo 8v

· Potencia 85 hp / 122 nm

· Carga 650 kgs / 691 lts.

· Transmisión manual de 5 velocidades

RAM 700 Bighorn desde $12.990.000 + iva

· Motor 1.4 fire evo 8v

· Potencia 85 hp / 122 nm

· Carga 650 kgs

· Transmisión manual de 5 velocidades

RAM 700 Laramie desde $14.990.000 + iva

· Motor 1.3 fire fly 8v

· Potencia 99 hp / 128 nm

· Carga 650 kgs / 69 lts.

· Transmisión manual de 5 velocidades

RAM 700 Bighorn CD 1,3 CVT desde $14.990.000 + iva

· Motor 1.3 fire evo 8v

· Potencia 99 hp / 128 nm

· Carga 650 kgs / 691 ltsa.

· Transmisión automática

RAM 700 Longhorn CD 1,3 CVT desde $15.990.000 + iva

· Motor 1.3 fire evo 8v

· Potencia 85 hp / 122 nm

· Carga 650 kgs / 691 ltsa.

· Transmisión automática