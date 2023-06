Dando un paso más en lo que es su nueva estrategia de marca, Mazda presentó en la región su primer SUV desarrollado para el segmento Premium, el All-New CX-60. Se trata del primer modelo de una nueva generación de productos que estarán llegando al mercado por parte del fabricante de japonés durante los próximos años y que apuntan a un segmento más alto en base a una atractiva propuesta que incluye mayor calidad, tecnología y seguridad.

Creado bajo el concepto “Crafted in Japan” y estrenando una nueva evolución del ya legendario diseño Kodo, el All-New Mazda CX-60 cuenta con una cuidada apariencia en la que se nota la dedicación de los maestros Takumis -artesanos certificados de la marca con más de 25 años de experiencia- en cada detalle. Lo que le entrega movimiento, vitalidad y una combinación perfecta de luces y sombras, que le permiten mimetizarse con el entorno de manera armoniosa.

Mazda CX-60

Al observar su frontal destaca la imponente parrilla negra con forma de ala que deriva en dos finos y alargados focos con signature wings, y el nuevo parachoques de diseño angular, que en sus extremos incorpora dos pequeñas tomas de aire que optimizan la aerodinámica del CX-60.Lo que da como resultado un frontal mucho más robusto y estilizado, que marca una nueva ruta de diseño para la marca.

En este sentido destaca la adopción de nuevas proporciones que dotan a la parrilla de un aspecto más prominente que otros modelos de Mazda. Los faros delanteros también tienen un diseño novedoso dentro de la tradición Mazda, ya que a diferencia de otros modelos de la marca, la disposición de estos es vertical, con un patrón de iluminación en forma de L, que le da al All New Mazda CX-60 una expresión mucho más intensa.

Su perfil destaca por una silueta en la que llaman la atención su alargado capó, que realza su apariencia deportiva y permite incorporar los nuevos motores de seis cilindros en línea; y la posición relativamente retrasada del habitáculo, que le aporta una mayor sensación de movimiento dinámico. A esto se suman elementos como los side signature que, según la versión, indican la motorización o el sistema híbrido que incorpora, además de las nuevas llantas que pueden ser de 18 o 20″.

La parte trasera, en tanto, tiene un diseño elegante y estilizado, con un estilo amplio más horizontal, e incorporando unos grupos ópticos también en forma de L, además de unos detalles cromados que simulan una salida de escape cuádruple.

Mazda CX-60

Construido sobre la nueva plataforma Skyactiv Scalable Architecture Large, el All-New CX-60 mide 4.740 mm de largo, 1.949 mm de ancho y 1.680 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.870 mm. Cifras que le permiten ofrecer un amplio y confortable habitáculo para cinco pasajeros adultos, mientras que el maletero tiene una capacidad de carga de 570 litros.

Interior confortable y lujoso

El habitáculo también ha sido cuidadosamente diseñado con el objetivo de que los movimientos del conductor sean más sencillos y no los distraigan de la conducción, mientras que la atmósfera general es Premium, con materiales y terminaciones de excelente calidad, y con un nivel de insonorización muy alto.

A esto suma un mayor espacio interior, tanto para los ocupantes de las plazas delanteras como las traseras, y un abundante equipamiento de seguridad y confort, que incluye novedades como un sistema de reconocimiento facial que ajusta automáticamente el asiento y la posición de los espejos de acuerdo a la altura del conductor para tener la posición de manejo perfecta.

Otros elementos de seguridad que destacan de serie son el sistema I-Activesense que incluye control crucero adaptativo (MRCC), alerta de tráfico cruzado trasero y delantero (RCTA/FCTA), alerta de salida de carril (LDWS), asistente de mantenimiento de carril (LAS), monitor de punto ciego (BSM) y asistente de frenado de emergencia (SBS); cámara de 360° de alta resolución, control de descenso, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, Head Up Display, luces led adaptables (ALH) y el G-Vectoring Control Plus (GVS Plus), además de los siete airbags, los anclajes Isofix y el sistema Mi-Drive con modos de conducción Normal, Sport, Off-Road y EV (este último sólo disponible en la versión PHEV).

Mazda CX-60

En cuanto a confort, el equipamiento base incluye un sistema de infoentretenimiento con una pantalla de 12,3″ compatible con Apple CarPLay (inalámbrico) y Android Auto; un sistema de sonido Bose con 12 parlantes y subwoofer; volante forrado en cuero y calefaccionado; climatizador bi-zona, tapiz de cuero, asientos delanteros calefaccionados, el primero techo panorámico de Mazda que incluye con apertura eléctrica, maletero eléctrico con apertura de manos libres y sistema de encendido y apagado de motor I-Stop. A lo que las versiones Premium Sport y Signature PHEV añaden cuero Nappa y asientos traseros calefaccionados.

Aprovechando las bondades de su nueva plataforma, el All New Mazda CX-60 incorpora motores en posición longitudinal -destacando dos nuevos bloques de seis cilindros y 3.3 litros turboalimentados con tecnología Skyactiv, uno a gasolina y otro diésel- y ofrece en todas sus versiones tracción total que según el requerimiento puede funcionar como un vehículo eminentemente de tracción trasera, y una transmisión automática de ocho velocidades. A lo que suma electrificación a diversas escalas (MHEV y PHEV), situando las baterías entre los ejes para bajar el centro de gravedad y distribuir de la manera más eficiente posible el peso.

La oferta en Chile parte por la versión Prime, que equipa un motor aspirado de cuatro cilindros y 2.5 litros, que eroga 185 hp y 250 Nm de torque a las 3.000 rpm. El que tiene un consumo mixto de 12,5 km/l, según el ciclo NEDC.

Mazda CX-60

Le sigue la variante Premium Sport G dotada de un motor de seis cilindros en línea y 3.3 litros, que entrega 280 hp y un torque máximo de 450 Nm entre las 2.000 y 3.500 rpm. El que es asistido por un motor eléctrico de 12,4 kW con el que logra un consumo mixto de 13,1 km/l, de acuerdo al ciclo NEDC.

La tercera alternativa es la versión Premium Sport D, también equipada con un motor de seis cilindros en línea de 3.3 litros con hibridación suave (MHEV), pero esta vez diésel, que genera 250 hp y 550 Nm de par motor entre las 1.500 y 2.400 rpm. En este caso, gracias al aporte del motor eléctrico de 12,4 kW el consumo mixto es de 20,4 km/l bajo el ciclo NEDC.

Finalmente, la versión tope de gama -Signature PHEV- cuenta con un motor aspirado de cuatro cilindros de 2.5 litros con 189 hp y 261 Nm de torque a las 4.000 rpm, asistido por un motor eléctrico de 129 kW, con el que consigue un consumo mixto de 11,7/47,6 km/l, según el ciclo NEDC. Esta variante al ser híbrida enchufable puede desplazarse además en modo 100% eléctrico, con una autonomía máxima de 76 kilómetros.

Las cuatro versiones cuentan con frenos de discos ventilados en las cuatro ruedas y un esquema de suspensión de doble horquilla adelante y multilink atrás.

Mazda CX-60

“All New CX-60, el primer híbrido enchufable de Mazda abre una nueva era, representando lo que la marca ha ido incorporando en su ADN durante sus más de 100 años de vida. Mantiene el sofisticado Diseño Kodo, incorpora nuevas motorizaciones híbridas 6 en línea y una motorización PHEV (híbrida enchufable). Este auto representa cada uno de los pilares de la marca que finalmente se ven reflejados en un producto de alta gama que nos permitirá ingresar a un segmento premium en el cual no participábamos. Estamos convencidos que el All New CX-60 será un éxito en el mercado chileno y se transformará en un referente en su segmento”, señala Jaime Garín, gerente de Mazda Chile.

El All-New Mazda CX-60 ya está disponible en siete colores (blanco cristal, plata metalizado, beige, rojo cristal, azul oscuro metalizado, gris metálico y negro) y con una lista de precios que parte en los $40.990.000 de la versión Prime, sigue en los $48.990.000 de la Premium Sport G y en los $52.990.000 de la Premium Sport D, y cierra en los $59.990.000 de la Signature PHEV.

Su garantía es de tres años o 100.000 kilómetros, mientras que en el caso de la batería de la versión PHEV, esta es de ocho años o 160.000 kilómetros, en ambos casos lo que ocurra primero. Las expectativas de venta, en tanto, alcanzan las 32 unidades mensuales.