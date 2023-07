BAIC vuelve a sorprender al mercado, esta vez con un estreno en el mismo terreno con el que debutó hace diez años en el país. Se trata del New BAIC X55 Plus, el último lanzamiento de la firma y con el que espera conquistar el apetecido segmento de los SUV, apostando por un modelo con avanzados elementos de diseño, equipamiento, tecnología y seguridad, todo a un precio muy competitivo.

La incorporación de este SUV forma parte de la nueva era de BAIC en el país. De la mano de Grupo Gildemeister y con una atrevida diversificación de su portafolio -entre los que destaca el primer todoterreno chino BJ40 y el debut en la electromovilidad con el EU5-, hoy la marca asiática revela su modelo de mayor evolución tecnológica y con el que espera consolidar su posición dentro del mercado local.

BAIC X55

“Nos enorgullece presentar New BAIC X55 Plus como un hito en la historia de la marca en Chile”, afirmó Paula Sepúlveda, gerenta de Negocios de Grupo Gildemeister. “Nuestro objetivo es brindar un vehículo con un diseño épico y altamente innovador que ofrezca seguridad, accesibilidad y prestaciones tecnológicas únicas para todos los conductores. Estamos seguros de que el New BAIC X55 Plus se convertirá en un referente en su segmento y elevará los estándares de lo que un vehículo puede lograr”.

El modelo aterriza en el país en tres versiones, todas con un motor 1.5 turbo que alcanza una potencia de 185 HP y un torque máximo de 305 Nm a 1500 RPM, accionados por una caja automática de doble embrague y 7 marchas. Además, este motor funciona con un turbocompresor de geometría variable (VGT) que le permite aumentar en un 43% el tiempo de respuesta a baja velocidad y es el responsable de la gran respuesta del modelo, el que es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos.

Con 4.620mm de largo, 1.886mm de ancho y 1.680mm de alto, el New BAIC X55 Plus se distingue por sus líneas modernas y diseño en función de su desempeño aerodinámico. Su parrilla frontal sin límites, parabrisas inclinado, cola dividida, chasis plano y manilla oculta guían eficientemente el flujo de aire, mejorando la estabilidad del vehículo a alta velocidad, disminuyendo su consumo de combustible y alcanzando un increíble coeficiente aerodinámico de 0.32.

El New BAIC X55 Plus destaca por sus altos estándares en seguridad y por su motorización. Su motor fue elegido como uno de los mejores 10 de su origen y, entre sus novedades, todas las versiones que se comercializarán en Chile cuentan con cuatro modos de manejo: Eco, Normal, Sport y Smart, además de un sistema de memoria del modo de conducción para mejorar la experiencia de usuario.

“El X55 Plus viene a demostrar que es posible contar con un SUV seguro, con tecnología de vanguardia, un diseño atractivo y muy placentero para manejar a un precio accesible, que es uno de los compromisos de BAIC”, agregó Paula Sepúlveda.

Una de sus grandes novedades viene dada por las tecnologías aplicadas en seguridad que incorpora el modelo. Según la versión, el New BAIC X55 Plus viene equipado con un completo paquete de sistema avanzado de asistencia a la conducción (ADAS): aviso de colisión frontal, sistema de frenado de emergencia, frenado de emergencia autónomo, alerta de cambio de carril, asistente de mantenimiento de carril, control crucero adaptativo, detector de punto ciego y control inteligente de luces altas. Ofrece también hasta seis airbags, una cámara 360° y asistencia de estacionamiento automático, buscando brindar máxima seguridad y confort a todos los ocupantes.

La tecnología también es protagonista del interior del X55 Plus, gracias a un sistema de info entretenimiento de última generación en el que destaca su pantalla táctil de 10.1′' y un panel de instrumentos digital de 10.25′', ambos con una interfaz intuitiva y con conectividad a través de Carbitlink, compatible con iOS y Android.

El New BAIC X55 Plus inició su etapa de preventa a lo largo de toda la red de concesionarios del país a partir de ayer 13 de Julio. Estará disponible en sus tres versiones y 5 colores con un precio exclusivo hasta agosto, a partir de $15.990.000, incluyendo bonos de financiamiento.