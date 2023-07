La paradoja de la carga rápida

La masificación del auto eléctrico avanza de forma lenta pero segura. Es en este contexto que la masificación de los puntos de carga también continúa en aumento. Aunque dicho crecimiento ha ido de la mano con la venta de autos nuevos, la inversión proyectada también debe ir de la mano con las nuevas tecnologías, que en el caso de los modelos eléctricos, avanza con cada nuevo actor.

La inauguración del primer punto de carga en suelo nacional fue en abril del año 2011, cuando en ese entonces Chilectra realizó la instalación de un cargador de autos eléctricos en la estación de servicio ubicada en la esquina de Av Vitacura con Américo Vespucio y que adelantaba la nueva tecnología que comenzaría a masificarse en el país, convirtiéndose además en el primer punto de carga rápida de toda Latinoamérica.

Las velocidades de carga hace 12 años contemplaban hasta 43 KW en corriente alterna y 50 KW en ambos conectores de corriente continua, lo que aseguraba la carga a velocidades máximas para los autos eléctricos que comenzaban a llegar a nuestro país de forma tímida hace 13 años.

Hoy, más de una década después de la instalación de ese punto de carga, la red de carga en Chile continúa llegando a más rincones, con la continua instalación de puntos en diferentes comunas. Aunque, como podrán suponer, en la mayoría de los casos, las velocidades de carga siguen siendo iguales o inferiores a las aplicadas en esa lejana electrolinera inaugurada en 2011 y que continúa en servicio.

La velocidad de carga fue un punto ampliamente discutido en la generación anterior de automóviles eléctricos, ya que una carga más rápida atentaba directamente contra la durabilidad de las baterías. Afortunadamente los fabricantes lograron sortear esa dificultad y gracias a nuevas técnicas de desarrollo, construcción y refrigeración han conseguido acortar los tiempos de espera en los modelos más modernos.

Es aquí donde entramos en una paradoja, ya que los modelos nuevos están siendo compatibles con velocidades de carga más altas para recorrer grandes distancias con bajos tiempos de repostaje, algo ideal para nuestra geografía. Pero al mismo tiempo, una red en expansión no puede instalar cargadores ultra rápidos en todos lados, ya que casi no hay usuarios que los utilicen. Aunque es difícil que los usuarios se masifiquen y compren autos con bajos tiempos de carga si no hay cargadores compatibles.

carga

Modelos de AUDI, BMW, BYD o VOLVO ya están aptos para admitir velocidades impresionantes de carga, que podrían sumar 100 kms de autonomía en menos de 15 minutos, pero que actualmente solo se pueden alcanzar en dos puntos de carga a nivel nacional.

Los puntos de carga de Copec Voltex en Costanera Norte alcanzan los 175 KW de velocidad máxima, mientras que Enel X dispone de puntos de carga de hasta 150 KW en el hub de recarga de Pudahuel, pero el resto de cargadores a nivel nacional no llegan a 100 KW de velocidad.

Solo queda esperar para ver quién está dispuesto a transar primero. Una serie de usuarios dispuestos a pasar a un auto eléctrico y no aprovecharlo por completo o los distribuidores de energía dispuestos a crear una red de carga realmente rápida que favorezca la masificación.