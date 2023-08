MAYOR POTENCIA Y EQUIPAMIENTO

JMC, representada en Chile por Astara, no para de sorprender, ya que acaba de presentar las renovaciones de su gama New Vigus Work y New Vigus Plus, ahora bajo la norma de emisiones Euro 6. Modelos que crecen en potencia, calidad y equipamiento para aumentar su oferta de valor y consolidarse como la gama de camionetas accesibles más convenientes del mercado.

Ambos modelos representan un salto evolutivo frente a sus anteriores entregas, recibiendo mejoras estéticas y de refinamiento, como una nueva calibración de suspensión que las acercan a otros productos de la marca. Mientras que las mejoras más notables vienen por el lado de la adopción de la norma Euro 6c, lo que significa que pasan a estar un peldaño por sobre la normativa exigente, que actualmente pasó a ser Euro 6b.

New Vigus Work Euro 6

La New Vigus Work actualiza su motor 2.5 turbo diésel de origen Isuzu a la normativa Euro 6c, al tiempo en que aumenta su entrega de potencia, que salta de 123 a 140 HP, mientras que el torque se aumenta de 310 a 315 NM. Esto le permite elevar su nivel de eficiencia, pasando de 8.8 km/l a 11.4 km/l en ciclo de homologación urbano. Mientras que en ruta el consumo mejora de 12.9 km/l a 14.9 km/l, aumentando de manera notable la autonomía. Su capacidad de carga pasa de 845 a 890 kilos.

En el interior los cambios abarcan el diseño del tablero, la calidad de materiales y la dotación de equipamiento disponible, que gana diferentes elementos de confort, como la pantalla de 10″ con Android Auto, Apple CarPlay; además de una mejora en el computador abordo y un renovado diseño y composición de los asientos que aumentan su ergonomía.

En seguridad se incluyen los airbags frontales, anclajes isofix, control de estabilidad ESP, la inclusión de cinturones de seguridad en todas las plazas y de frenos de disco en el eje trasero como elementos más destacados.

JMC (Oscar Munoz Badilla)

New Vigus Plus Euro 6

La New Vigus Plus también recibe mejoras frente al modelo anterior, ya que su revisado motor 2.0 turbo diésel de origen Ford Puma eleva su potencia de 138 a 140 HP, mientras que su torque trepa de 310 a 350 NM. Su capacidad de carga salta de 805 a 900 kilos, la incorporación de un sistema de transmisión de 6 velocidades.

En el interior también se respiran las mejoras, gracias a la adopción de nuevas butacas, la incorporación de una renovada central multimedia de 10 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, además de nuevos revestimientos para su tablero, sistema de arranque mediante sistema PEPS (botón de encendido), computador a bordo.

En seguridad equipara el estándar de Vigus Plus, con la adopción del ESP como elemento estándar, control de tracción que mejora el agarre en terrenos complicados, además del monitor de presión de neumáticos y airbags frontales y laterales.

El precio lista para la New Vigus Work Euro 6 4x2 es de $17.490.000 + IVA o de $15.990.000 + IVA con bonos incluídos: $500.000 bono marca y $1.000.000 con financiamiento SCF, versión que ya se encuentra disponible en toda la red de concesionarios JMC Astara del territorio nacional.

La New Vigus Plus Euro 6 se empezará a comercializar a fines del 2023.

La garantía para ambos productos es de 3 años o 100.000 kms, mientras que, de forma inédita en el segmento de vehículos comerciales, JMC otorgará además la garantía de por vida para el motor.