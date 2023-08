FÓRMULA E 9a TEMPORADA

AUTO - 2023 FORMULA E HANKOOK LONDON ePRIX 01 VANDOORNE Stoffel (bel), DS Penske Formula E Team, Spark-DS, DS E-Tense FE23, action during the 2023 Hankook London ePrix, 12th meeting of the 2022-23 ABB FIA Formula E World Championship, on the ExCeL London from July 29 to 30, 2023 in London, United Kingdom - Photo Joao Filipe / DPPI (DPPI)