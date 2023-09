JAECOO 7 ¡Sin miedo a la altura!

Tras superar el desafío de las abrasadoras temperaturas de 51°C en Turpan y Dunhuang, China, el viaje extremo de JAECOO 7 continúa hasta el techo del mundo: la meseta Qinghai-Tibet, lugar donde el esperado SUV escaló las montañas Nyenchen Tanglha, conquistando las 72 curvas de Nujiang y superando cinco picos por encima de los 5.000 metros de altura. De esta manera, el modelo que se apronta para su debut en Chile sigue demostrando su resistencia, confiabilidad y adaptabilidad a múltiples terrenos en regiones de gran altitud.

La meseta Qinhai-Tíbet tiene una altitud promedio de más de 4.000 metros, un récord mundial, por lo que quienes pueden conquistar la meseta, pueden desempeñarse sin problemas en cualquier otra parte del mundo. Esto debido a que se trata de una zona de baja presión atmosférica y, en consecuencia, donde disminuye la presión de todos los gases (nitrógeno, oxígeno, etc.)., por lo que hay menor número de partículas de aire y los motores se ven sometidos a una prueba mayor, ya que suelen necesitar trabajar con velocidades más altas. Por lo mismo, no es de extrañar que los automóviles que enfrentan este desafío suelen presentar “mal de altura”, porque la velocidad de vacío proporcionada por el motor no puede seguir el ritmo de la velocidad de vacío consumida al frenar.

Durante la prueba de gran altura en la meseta Qinghai-Tíbet, JAECOO 7 se enfrentó a sinuosas carreteras de montaña, empinadas pendientes de gran altitud y diversas condiciones de carreteras sin pavimentar, poniendo a prueba la estabilidad del sistema de tracción total y el desempeño del motor. Sin embargo, a pesar del terreno complejo y el entorno hostil, JAECOO 7 tuvo un desempeño excepcionalmente bueno en las pruebas de potencia. No hubo una pérdida notable de ésta durante la conducción a gran altitud y mantuvo una entrega suave y rápida.

Conquistando las 72 curvas de Nujiang con estabilidad

A lo largo del viaje, las “72 curvas de Nujiang”, una de las diez carreteras más peligrosas de China, se convirtió en un destino de ensueño para muchos entusiastas de los todoterrenos. Agua de río, acantilados, curvas cerradas, pendientes y un desnivel total de 1.551 metros, los llevaron a experimentar condiciones de conducción muy desafiantes y apasionantes.

Cada una de las “72 curvas” puso a prueba el rendimiento y la resistencia del JAECOO 7. Durante la travesía, la grava suelta, los baches y las zanjas redujeron, en gran medida, la tracción de las ruedas, y las continuas carreteras sinuosas aumentaron la dificultad de conducción.

El sistema todoterreno inteligente ARDIS All-Road de JAECOO 7 jugó un papel fundamental en este terreno desafiante, ya que gracias a sus siete modos de conducción, éste ajusta dinámicamente el estado del vehículo en tiempo real, demostrando una excelente tracción y capacidades todoterreno en superficies no pavimentadas.

JAECOO 7 (LEON CHEN)

Además, la tecnología W-HUD permitió a los conductores recibir información del manejo, mientras que el chasis transparente los ayudó a ver los alrededores y el tren de rodaje a través de la pantalla central, tanto cuesta arriba como en secciones estrechas. Asimismo, en condiciones que requieren frenadas frecuentes, el sistema de frenos de JAECOO 7 -reforzado por una bomba de vacío electrónica- mantuvo un rendimiento excepcional, lo que permitió a los conductores controlar el vehículo con confianza, arrancando y deteniéndolo suavemente.

Este tipo de pruebas extremas desafían la calidad del producto en los entornos más hostiles, llevando el rigor y el profesionalismo al extremo y JAECOO 7 cumplió con creces y sin esfuerzo, a través de caminos sinuosos, montañas y barrancos, mostrando una vez más su destreza y capacidad todoterreno. JAECOO 7 continuará desafiando diversas condiciones complejas, brindando más emoción a cada explorador que disfruta de la vida.