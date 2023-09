Kia planea utilizar plástico reciclado de botín de 55 toneladas recientemente recuperado del Océano Pacífico en sus nuevos modelos de vehículos eléctricos. La cantidad récord de plástico recuperada por el socio global de Kia, The Ocean Cleanup, marca la siguiente fase de una asociación global de siete años acordada en abril de 2022 como parte de la transformación de Kia en un proveedor líder de soluciones de movilidad sostenible.

The Ocean Cleanup, el proyecto internacional sin fines de lucro con la misión de eliminar el plástico de los océanos, desembarcó su captura de plástico en Victoria, isla de Vancouver, Canadá. La captura récord se eliminó del Océano Pacífico utilizando la tecnología de extracción System 002 de The Ocean Cleanup luego de un largo viaje a través del Gran Parche de Basura del Pacífico (GPGP). El GPGP es la mayor acumulación de desechos flotantes del mundo y tiene una superficie estimada de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, equivalente a tres veces el tamaño de Francia.

El reciclaje del plástico capturado comenzará en breve y Kia utilizará una parte del material en sus futuros modelos. Esta política se alinea con el compromiso de Kia de proporcionar soluciones de movilidad sostenible que tengan un impacto medible para lograr la sostenibilidad a escala.

KIA

Kia ya ha implementado con éxito más de 30 soluciones sostenibles en diversas áreas de productos, incluidas telas y alfombras que utilizan PET reciclado, cuero alternativo de base biológica y pintura sin BTX*. En el caso del EV9, el SUV insignia totalmente eléctrico de 7 plazas de la marca, por ejemplo, se utilizan residuos reciclados, incluidas redes de pesca recuperadas del océano, para crear las alfombras del suelo del vehículo. Los componentes utilizados en la construcción del EV9, fabricados con plástico reciclado y materiales ecológicos de base biológica, pesan aproximadamente 34 kg.

Inmediatamente después de llevar el botín récord a la costa, The Ocean Cleanup anunció la introducción de su nueva tecnología System 03. Casi tres veces más grande que el System 002, el System 03 puede capturar cantidades mucho mayores de plástico a un costo menor por kilogramo eliminado de forma continua durante todo el año. También cuenta con tecnología de seguridad y monitoreo ambiental más sofisticada, como una nueva trampilla de seguridad para animales marinos diseñada para proteger la vida marina. Esta ampliación marca la siguiente fase hacia el objetivo de The Ocean Cleanup de eliminar el 90% del plástico flotante del océano para 2040.

Kia sigue firme en su compromiso con un planeta sostenible y el bienestar de las generaciones futuras. Esta estrategia abarca el apoyo continuo y creciente de la marca a The Ocean Cleanup. Este compromiso se reforzará y representará a través del logotipo de Kia y los colores que aparecerán en cada conjunto de overalls que use la tripulación del System 03.

Charles Ryu, vicepresidente senior y director de la división Global Brand & CX de Kia Corp., comentó: “La captura récord de plásticos traídos a la costa por The Ocean Cleanup para su reciclaje es una prueba tangible de cómo la tecnología puede ofrecer soluciones sostenibles a escala. La asociación de Kia con The Ocean Cleanup demuestra el compromiso de la marca de tener un impacto positivo. Iniciativas como ésta se alinean perfectamente con la transición de Kia hacia un proveedor de soluciones de movilidad sostenible y nuestra estrategia Plan S, a través de la cual abrazamos las necesidades de nuestros clientes y la protección de nuestro medio ambiente actuando como un ciudadano corporativo responsable”.

KIA

Nisha Bakker, Directora de Asociaciones de The Ocean Cleanup, dijo: “Esta entrega récord marca el final de la era del System 002 para The Ocean Cleanup y la plataforma perfecta para lanzar el System 03. Estamos avanzando paso a paso y creemos que el System 03 representa el tamaño del sistema necesario para ampliar y ampliar nuestra limpieza de la manera más económica. Más allá del System 03, planeamos implementar una flota de sistemas que en conjunto serán capaces de eliminar el 50 por ciento del GPGP cada cinco años. Sin embargo, no podemos hacer esto solos. Los socios comprometidos y valiosos, y en particular nuestro socio global Kia, siguen siendo esenciales para que The Ocean Cleanup haga realidad nuestras ambiciones compartidas de océanos libres de plástico”.