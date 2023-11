Changan Star Truck Plus

Changan no para de hacer noticia en el mercado nacional y tras el lanzamiento del New X7 Plus, sucesor del emblemático CX70, presentó su nueva gama de vehículos comerciales Star Truck Plus.

De esta manera, la actual Mejor Marca según la prensa especializada sigue renovando y ampliando su portafolio, ofreciendo diferentes soluciones de transporte para las diversas necesidades de sus clientes.

Star Truck Plus llega para complementar y posicionarse por encima de la actual gama de vehículo comerciales Serie M de Changan, ofreciendo un diseño moderno y mayores capacidades.

La nueva gama Star Truck Plus está compuesta por tres variantes: MD301 Pick-up Cabina Simple, MD301 Cargo Box y MS301 Pick-up Doble Cabina, con las que Changan apunta a captar nuevos clientes que buscan un producto confiable y con mayores capacidades de carga.

Las tres versiones disponibles comparten un motor con inyección electrónica multipunto de 1.597 cc con 114 hp y 152 Nm de torque a entre las 3.900 y 4.900 rpm, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades que traspasa la potencia al eje posterior. Bloque que cumple con la norma de emisiones Euro VI-C y, por ende, los más altos estándares de emisiones en pro del medio ambiente, homologando a su vez un consumo mixto de 9 km/l en sus tres variantes.

Además, todas cuentan con suspensión independiente tipo McPherson adelante y eje rígido con resortes de ballesta atrás, además de frenos de discos ventilados en el eje delantero y de tambor en el trasero.

Medidas y capacidades

En lo que se refiere a medidas, la variante MD301 Pick-up Cabina Simple alcanza los 5.360 mm de largo, 1.780 mm de ancho y 1.985 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3.400 mm y un largo total de la caja de carga de 3.320 mm. De esta manera, puede transportar hasta dos pasajeros y 1.625 kg de carga útil.

La versión MD301 Cargo Box, en tanto, mide 5.405 mm de largo, 1.830 mm de ancho y 2.250 mm de alto, 3.400 mm de batalla y una capacidad de carga de 1.625 kg, con un largo de caja de 3.190 mm y un volumen de carga de 8,8 m3.

Finalmente, la variante MS301 Pick-up Doble Cabina alcanza los 5.360 mm de largo, 1.780 mm de ancho y 1.995 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3.400 mm y una caja de carga de 2.600 mm. Configuración que le permite al Star Truck Plus transportar hasta cinco pasajeros y 1.515 kg de carga.

Equipamiento

En lo que se refiere a equipamiento, todas las versiones de la línea Changan Star Truck Plus cuentan con aire acondicionado, butacas delanteras con tapiz bi-color, tablero de instrumentos electrónico, cierre centralizado, regulación eléctrica de nivel de luces, neblineros delanteros y traseros, radar de retroceso, pedal superior e inferior a ambos lados de la caja de carga, pisadera en zona de carga y ganchos para amarre de carga, entre otros.

Las versiones Pick-up Cabina Simple y Doble, en tanto, tienen también barandas del pick up abatibles, mientras que la Cargo Box suma una puerta lateral, para simplificar el proceso de carga/descarga.

“Changan Star Truck Plus llegó para seguir ampliando nuestro portafolio y satisfacer las necesidades de aquellos clientes que buscan un vehículo de trabajo confiable, pero con mayores capacidades de carga, complementando así nuestra actual oferta en este competitivo segmento, y ofreciendo cada vez mayores opciones, ya sea a grandes flotas, Pymes, micro-empresarios o púbico en general”, explicó Rodrigo Palma, gerente de Changan Chile.

El New Changan Star Truck Plus ya está disponible con una lista de precios que parte en los $10.165.000 de la versión MD301 Pick-up Cabina Simple y sigue en los $11.050.000 de la MD301 Cargo Box y cierra en los $11.390.000 de la MS301 Pick-up Doble Cabina (valores netos que incluyen bono de marca). Su garantía, en tanto, es de tres años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

